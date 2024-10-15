Ярославские власти хотят отобрать у собственника гигантскую недостроенную гостиницу. Почему

Мэрия Ярославля обратилась в суд из-за недостроенной гостиницы на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Администрация города хочет отобрать у собственника здание, поскольку тот не выполнил свои обязательства и не доделал ремонт на объекте.
— В связи с невозможностью продления срока действия договора аренды МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации» Ярославля обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением об изъятии у ООО «Форт Авто» объекта незавершенного строительства. В настоящее время дело находится в стадии судебного разбирательства, — сообщили в мэрии.
Гостиницу должны были построить в 2010 году. Но работы тогда так и не завершили. Десять лет объект был заморожен, в 2020 его перекупила фирма ООО «Форд Авто», которая должна была к 2023 году завершить строительство. Но и на этот раз работы не были доделаны.
Что известно про компанию ООО «Форт Авто»?
Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Форт Авто» было зарегистрировано в октябре 2004 года. Гендиректором выступает Дмитрий Чебышев, который также владеет несколькими бизнесами по торговле машинами, выращиванию зерновых, строительству жилых и нежилых зданий.
На конец 2023 года компания заработала 269 тысяч рублей, выйдя в минус на 9 миллионов рублей.
К слову, уровень готовности гостиницы оценивается в 83%. В 2022 году собственник ООО «Форт Авто» пытался продать здание за 365 миллионов рублей. Но тогда желающих приобрести недострой не нашлось.
В здании 11 этажей (включая цокольный), 179 номеров, есть конференц-залы, рестораны, лобби-бар и фитнес-центр. Площадь земельного участка — 3918 кв. метров, общая площадь комплекса — 13 364 кв. метра.