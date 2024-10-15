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Недвижимость Ярославские власти хотят отобрать у собственника гигантскую недостроенную гостиницу. Почему

Ярославские власти хотят отобрать у собственника гигантскую недостроенную гостиницу. Почему

Представители администрации подали иск в суд

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3 комментария

Недостроенную гостиницу ранее пытались продать

Мэрия Ярославля обратилась в суд из-за недостроенной гостиницы на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Администрация города хочет отобрать у собственника здание, поскольку тот не выполнил свои обязательства и не доделал ремонт на объекте.

— В связи с невозможностью продления срока действия договора аренды МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации» Ярославля обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением об изъятии у ООО «Форт Авто» объекта незавершенного строительства. В настоящее время дело находится в стадии судебного разбирательства, — сообщили в мэрии.

Гостиницу должны были построить в 2010 году. Но работы тогда так и не завершили. Десять лет объект был заморожен, в 2020 его перекупила фирма ООО «Форд Авто», которая должна была к 2023 году завершить строительство. Но и на этот раз работы не были доделаны.

Что известно про компанию ООО «Форт Авто»?

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Форт Авто» было зарегистрировано в октябре 2004 года. Гендиректором выступает Дмитрий Чебышев, который также владеет несколькими бизнесами по торговле машинами, выращиванию зерновых, строительству жилых и нежилых зданий.

На конец 2023 года компания заработала 269 тысяч рублей, выйдя в минус на 9 миллионов рублей.

К слову, уровень готовности гостиницы оценивается в 83%. В 2022 году собственник ООО «Форт Авто» пытался продать здание за 365 миллионов рублей. Но тогда желающих приобрести недострой не нашлось.

В здании 11 этажей (включая цокольный), 179 номеров, есть конференц-залы, рестораны, лобби-бар и фитнес-центр. Площадь земельного участка — 3918 кв. метров, общая площадь комплекса — 13 364 кв. метра.

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Комментарии
3
Гость
30 минут
Вот и готовое здание под поликлинику взамен закрывшейся на Московском.
Гость
36 минут
Мэрия обратилась в Суд? Смешно очень! Зачем, чтобы дать рекомендации, кто должен выйграть процесс? Отнимут, как пить дать, отнимут здание!😂
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