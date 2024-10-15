Ярославские власти хотят отобрать у собственника гигантскую недостроенную гостиницу. Почему

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Форт Авто» было зарегистрировано в октябре 2004 года. Гендиректором выступает Дмитрий Чебышев, который также владеет несколькими бизнесами по торговле машинами, выращиванию зерновых, строительству жилых и нежилых зданий.

На конец 2023 года компания заработала 269 тысяч рублей, выйдя в минус на 9 миллионов рублей.