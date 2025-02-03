С рестораном и стрип-баром: в Ярославле выставили на торги огромную недостроенную гостиницу

Гостиница стоит заброшенной уже много лет Источник: «Яндекс.Карты»











В Ярославле выставили на торги недостроенную девятиэтажную гостиницу на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Сейчас степень готовности объекта составляет 83%. Площадь застройки — 1732 кв. м.

— В составе объекта: гостиница на 250 номеров, ресторан на 80 мест, два бара, конференц-зал, офисные помещения, оздоровительный центр (сауна, бассейн, солярий, тренажерный зал, парикмахерская, массажный салон, салон красоты), развлекательный центр (бильярд, бар, танцпол, стрип-бар, боулинг-клуб), автостоянка в цокольном этаже с инженерными коммуникациями, — говорится в документации, размещенной на сайте мэрии Ярославля.

Продавцом выступает «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» Ярославля. Аукцион назначен на 12 марта. Начальная цена продажи — 200,4 миллиона рублей.

Ранее по решению суда недострой изъяли у частного собственника. Гостиницу должны были построить еще в 2010 году. Но работы не были завершены в срок. Десять лет объект был заморожен. У него менялись владельцы. Последним стало ООО «Форт Авто», которое купило здание в 2020 году и собиралось достроить к 2023 году. Но, как и предшественники, не завершило работы. В результате мэрия обратилась в суд и изъяла объект для дальнейшей перепродажи.