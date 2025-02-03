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Недвижимость С рестораном и стрип-баром: в Ярославле выставили на торги огромную недостроенную гостиницу

С рестораном и стрип-баром: в Ярославле выставили на торги огромную недостроенную гостиницу

Здание пустует больше десяти лет

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7 комментариев
Гостиница стоит заброшенной уже много лет | Источник: «Яндекс.Карты»Гостиница стоит заброшенной уже много лет | Источник: «Яндекс.Карты»

Гостиница стоит заброшенной уже много лет

Источник:

В Ярославле выставили на торги недостроенную девятиэтажную гостиницу на пересечении проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Сейчас степень готовности объекта составляет 83%. Площадь застройки — 1732 кв. м.

— В составе объекта: гостиница на 250 номеров, ресторан на 80 мест, два бара, конференц-зал, офисные помещения, оздоровительный центр (сауна, бассейн, солярий, тренажерный зал, парикмахерская, массажный салон, салон красоты), развлекательный центр (бильярд, бар, танцпол, стрип-бар, боулинг-клуб), автостоянка в цокольном этаже с инженерными коммуникациями, — говорится в документации, размещенной на сайте мэрии Ярославля.

Продавцом выступает «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» Ярославля. Аукцион назначен на 12 марта. Начальная цена продажи — 200,4 миллиона рублей.

Ранее по решению суда недострой изъяли у частного собственника. Гостиницу должны были построить еще в 2010 году. Но работы не были завершены в срок. Десять лет объект был заморожен. У него менялись владельцы. Последним стало ООО «Форт Авто», которое купило здание в 2020 году и собиралось достроить к 2023 году. Но, как и предшественники, не завершило работы. В результате мэрия обратилась в суд и изъяла объект для дальнейшей перепродажи.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Форт Авто» было образовано в октябре 2004 года. Зарегистрировано в городе Мытищи Московской области. Среди разрешенных видов деятельности — торговля транспортом, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, покупка, продажа, аренда недвижимости и другие. На конец 2023 года чистый убыток фирмы составил 9 миллионов рублей. Владелец компании сегодня — ООО «Ресо финансовые рынки», которое в свою очередь учреждено страховым акционерным обществом «Ресо-Гарантия».

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Комментарии
7
Гость
1 час
Я считаю что это здание подходит для полноценной больницы Фрунзенского района города, только завезти мед оборудование и все
Гость
1 час
Для чего это здание строили, и испортили внешний облик этим зданием на повороте не понятно, это наши традиционные ценности, можно было бы это здание отдать под больницу в замен закрывшейся на московском проспекте больнице, готовое здание больницы с коммуникациями, завозите технику и используйте для людей, так даже загон из коробки не могут сдать
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