В России ипотечников освободили от уплаты налога. Кого это коснется?

Налог на доходы физических лиц перестанет платить лишь малая доля заемщиков Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В России освободили от уплаты НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит, — закон об этом уже подписал президент Владимир Путин. В документе сказано, что речь идет только о тех, кто оформил кредит для строительства или покупки жилья и земельных участков, а также об их рефинансировании. При этом договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года.

Мы попросили эксперта объяснить, что значит этот закон и на кого распространяется. Оказалось, что речь идет лишь о малой доле ипотечников.

— Большинства ипотечных заемщиков нововведение не касается. Чтобы у заемщика возникла обязанность платить такой НДФЛ, он должен состоять с кредитором в трудовых или взаимозависимых отношениях . На практике это чаще всего сотрудники банков, — объясняет E1.RU директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова.

Возьмем стандартную ситуацию: человек берет ипотеку в банке — при этом банк не является его работодателем. Никакого НДФЛ с «дохода» с разницы в процентах он не платит. И раньше тоже не платил. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

— А вот сотрудники банков в этом году под такой налог попадали. До конца 2023 года существовал мораторий на НДФЛ от экономии на процентах — но с начала 2024 года банковские работники опять попали под удар. Теперь, слава Богу, этот налог вновь отменили. Правда, тоже не для всех: чтобы не платить налог, у заемщика должно быть право на имущественный налоговый вычет , — подчеркивает эксперт.

По словам Екатерины Тороповой, мера хоть и распространяется на не очень большую долю заемщиков, всё равно значимая. Она привела расчет: если рядовой менеджер банка взял семейную ипотеку под 6%, то у него уже появляется «выгода»: 2/3 ключевой ставки, что на текущий момент 14%, получается, разница с кредитом составляет 8%.

— Менеджер банка с точки зрения закона обогатился и был вынужден платить налог. Так что мера значимая. В частности, потому, что льготные программы из сферы действия закона о материальной выгоде никак не исключались — и это было совершенно несправедливо , — объясняет Екатерина Торопова.

Если ипотеку под низкий процент вам дал работодатель, то закон этот касается вас напрямую. Всех остальных не касается. Впрочем, они и так этого НДФЛ не платили. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости