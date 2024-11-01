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Недвижимость Кризис-2024 В России ипотечников освободили от уплаты налога. Кого это коснется?

В России ипотечников освободили от уплаты налога. Кого это коснется?

Эксперт простыми словами объяснила новый закон

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1 комментарий

Налог на доходы физических лиц перестанет платить лишь малая доля заемщиков

В России освободили от уплаты НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит, — закон об этом уже подписал президент Владимир Путин. В документе сказано, что речь идет только о тех, кто оформил кредит для строительства или покупки жилья и земельных участков, а также об их рефинансировании. При этом договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года.

Мы попросили эксперта объяснить, что значит этот закон и на кого распространяется. Оказалось, что речь идет лишь о малой доле ипотечников.

— Большинства ипотечных заемщиков нововведение не касается. Чтобы у заемщика возникла обязанность платить такой НДФЛ, он должен состоять с кредитором в трудовых или взаимозависимых отношениях. На практике это чаще всего сотрудники банков, — объясняет E1.RU директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова.

<p>Екатерина Торопова</p><p>Екатерина Торопова</p>

Возьмем стандартную ситуацию: человек берет ипотеку в банке — при этом банк не является его работодателем. Никакого НДФЛ с «дохода» с разницы в процентах он не платит. И раньше тоже не платил.

— А вот сотрудники банков в этом году под такой налог попадали. До конца 2023 года существовал мораторий на НДФЛ от экономии на процентах — но с начала 2024 года банковские работники опять попали под удар. Теперь, слава Богу, этот налог вновь отменили. Правда, тоже не для всех: чтобы не платить налог, у заемщика должно быть право на имущественный налоговый вычет, — подчеркивает эксперт.

По словам Екатерины Тороповой, мера хоть и распространяется на не очень большую долю заемщиков, всё равно значимая. Она привела расчет: если рядовой менеджер банка взял семейную ипотеку под 6%, то у него уже появляется «выгода»: 2/3 ключевой ставки, что на текущий момент 14%, получается, разница с кредитом составляет 8%.

— Менеджер банка с точки зрения закона обогатился и был вынужден платить налог. Так что мера значимая. В частности, потому, что льготные программы из сферы действия закона о материальной выгоде никак не исключались — и это было совершенно несправедливо, — объясняет Екатерина Торопова.

<p>Екатерина Торопова</p><p>Екатерина Торопова</p>

Если ипотеку под низкий процент вам дал работодатель, то закон этот касается вас напрямую. Всех остальных не касается. Впрочем, они и так этого НДФЛ не платили.

После повышения ключевой ставки ипотека стала просто недоступной. Мы подсчитали, сколько придется в итоге отдать за квартиру в новостройке. Посмотрите, как рухнули продажи жилья на первичке.

Прочитайте также, какие остались варианты покупки жилья при безумных ставках по ипотеке.

ПО ТЕМЕ
Россия Екатеринбург Владимир Путин Закон НДФЛ Освобождение от налогов Ипотека Екатерина Торопова
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Комментарии
1
holdfast
15 минут
заходит как то байден в бар и кричит - всем пива за счет субьектов РФ))
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