«Рухляди по городу полным-полно»: ярославцы поспорили из-за сноса бывшей бани в центре

Что будет на месте разрушенного здания Источник: читатель 76.RU











Читатели 76.RU устроили жаркий спор о городской застройке после новости о том, что в центре Ярославля на Большой Октябрьской улице начали сносить бывшую баню № 2. Вместо нее будет возведен жилой комплекс, состоящий из двух высоток. Новый собственник уже получил разрешение на строительство.

Горожане высказали свои мнения о том, нужна ли Ярославлю новая жилая застройка. Приводим их аргументы.

Баню продали в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков. Здание купила москвичка Анастасия Озерова за 120 миллионов рублей. Столичная предпринимательница является учредителем компании «Специализированный застройщик „А1“», которая получила разрешение на строительство нового ЖК.

Гость:

— Кому эти квартиры уже нужны? Сдают без отделки, свободной планировки, в общем, конюшни и то делают лучше, а цены за это «ломовые». Главное — продать побыстрей, пока плесенью не заросли.

Гость:

— Жилья в городе очень много, никакого дефицита квадратных метров нет и в помине! Особенно с учетом вымирающего населения, которое сокращается год от года. Не говоря уже о том, что сейчас молодежи, которая как раз и покупает квартиры, очень мало. Другими словами, весь так называемый «дефицит» жилья — искусственный, огромное количество квартир в новостройках стоят пустыми, так как куплены в качестве инвестиционного жилья для перепродажи, а кроме того, в городе куча попросту непроданных квартир в новостройках, которые по нынешним ценам никто и никогда уже не купит! То есть проблема сейчас вовсе не в дефиците жилья, а в абсолютно неадекватных ценах, по которым его в городе почти никто не может купить, кроме богатых и обеспеченных людей. Но штука-то в том, что богатые давно себе всё купили, а бедным сейчас прикрыли ипотеку — вот и кончился спрос! Под 25% теперь взять кредит невозможно. Вывод: проблему дефицита жилья сейчас может решить только рынок, и он его неизбежно решит через значительное снижение цен в ближайшие пару-тройку лет.

Гость:

— В центре очень много мест, где можно построить жилье. Это, прежде всего, разрушенное и аварийное жилье, даже памятники архитектуры разрушенные, которые никому не нужны. Сносить и строить современное жилье на их месте — с магазинами, кафе, ресторанами, офисами. Многие дома, например на улице Победы, Пионерской, — разрухи полно. Всё продавать бизнесу и строить современное. А не предлагать за рубль здание, а потом указывать, что да как в этом здании должно быть.

Ярославль стареет за счет того, что он не строится житель Ярославля

Гость:

— Инфраструктура — это не «место для нового жилья». Это коммуникации, дороги, детские сады, школы, больницы. Сначала обеспечьте всё, а потом уже «новое жилье» стройте.

Гость:

— Нельзя ничего строить в старых районах города. Все освободившиеся территории нужно использовать под автостоянки, автогаражи, расширять проезжую часть, строить развязки. Новое строительство, преимущественно индивидуальных жилых домов, только в полях, лесах, за городом.

Гость:

— Только бы не затянулся процесс, чтобы людям не испытывать неудобств. Быстро снесли, быстро вывезли и построили. Квадратные метры нужны гражданам.

Гость:

— Строить нужно как можно больше, много ветхого жилья. Все хотят жить отдельно, не зря аренда растет всё больше и больше на квартиры.

Гость:

— Некоторые ораторы кричат, что жилья много и якобы спроса на жилье нет. Однако цены нереально высокие даже на старье, продают по цене квартир в элитном доме. С ума посходили, вот и ответ. Жилья мало в городе, когда его в избытке, как правило, цены средние и адекватные.

Гость:

— А что горожане пишут, мол, сносят здание бани № 2? И что? Такой рухляди по городу полным-полно, и если всё оставлять на балансе мэрии, то город просто состарится от дикой постройки, в которой не будет современных зданий и сервисов. Я за строительство современного жилья на этом месте и вообще в центре города, который стареет из года в год от множества ветхих зданий. Например, угол Октября и Победы, улица Кооперативная и много, где еще живут люди.

Гость:

— За какие-то развалюхи устраивают митинги, чтобы сохранить, а здесь крепкое здание, построенное на народные, бюджетные деньги, с легкостью отдали под слом! Хотя в городе отмечается дефицит помещений для организации работы с детьми и молодежью, их досуга. Да и любые другие социальные службы могли бы обустроить здание под свои нужды.

Гость: