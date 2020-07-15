Попался и уволился: в прокуратуре рассказали о прошлом нового главы «Яргортранса»

Ранее переславские журналисты заподозрили замглавы Толстикова в коррупции, так как гендиректор московской фирмы «ВиСТ», в которой он являлся учредителем, была поставщиком для местных муниципальных учреждений и получала авансовые платежи за свои услуги. Компания занимается поставкой продуктов питания.



Однако в мэрии Ярославля заверили, что при назначении специалист прошёл кадровую проверку и проверку безопасности и никаких запретов занимать данную должность выявлено не было. Обо всей истории мы рассказывали подробно.

Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», Толстиков не значится ни директором, ни учредителем компании «ВиСТ». Сам Толстиков о своём прошлом говорить отказался.

Новые коллеги Виктора Толстикова из Ярославля говорят, что он осваивается на своём месте и, по их мнению, у него неплохо получается.

— В целом с транспортной отраслью он знаком неплохо, — уверяют они.

Накануне в Ярославле Виктор Толстиков возглавил муниципальное предприятие «Яргортранс». Пока что 30-летний Виктор Толстиков приступил к обязанностям с приставкой «и. о.». Теперь ему и предстоит заниматься развитием городского транспорта.

