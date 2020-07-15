Попался и уволился: в прокуратуре рассказали о прошлом нового главы «Яргортранса»

Представители надзорных органов подтвердили факт проведения проверки, в которой всплывало имя нового директора «Яргортранса» Виктора Толстикова, который ранее работал заместителем главы Переславля-Залесского.
— Была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации Переславля-Залесского и был выявлен тот факт, что Виктор Толстиков занимал должность заместителя главы и являлся учредителем компании «ВиСТ», что по закону запрещено, — сообщил источник 76.RU в Переславской межрайонной прокуратуре. — При этом уволился из администрации он по собственному желанию.
Ранее переславские журналисты заподозрили замглавы Толстикова в коррупции, так как гендиректор московской фирмы «ВиСТ», в которой он являлся учредителем, была поставщиком для местных муниципальных учреждений и получала авансовые платежи за свои услуги. Компания занимается поставкой продуктов питания.
Однако в мэрии Ярославля заверили, что при назначении специалист прошёл кадровую проверку и проверку безопасности и никаких запретов занимать данную должность выявлено не было. Обо всей истории мы рассказывали подробно.
Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», Толстиков не значится ни директором, ни учредителем компании «ВиСТ». Сам Толстиков о своём прошлом говорить отказался.
Новые коллеги Виктора Толстикова из Ярославля говорят, что он осваивается на своём месте и, по их мнению, у него неплохо получается.
— В целом с транспортной отраслью он знаком неплохо, — уверяют они.
Накануне в Ярославле Виктор Толстиков возглавил муниципальное предприятие «Яргортранс». Пока что 30-летний Виктор Толстиков приступил к обязанностям с приставкой «и. о.». Теперь ему и предстоит заниматься развитием городского транспорта.
Виктор Толстиков окончил в 2012 году Финансовый университет при Правительстве РФ. Имеет диплом о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления по программе «Развитие региональных команд» в РАНХиГС при Президенте РФ. До Переславля-Залесского работал в консалтинге и на руководящих должностях в коммерческих структурах. С марта 2017 года работал заместителем директора МКУ центр развития Переславля-Залесского, в 2018 году ― первый заместитель главы Переславского муниципального района, в 2019 ― первый заместитель главы городского округа Переславля-Залесского. Уволился по собственному желанию в сентябре 2019 года. В мае назначен на должность заместителя директора по развитию АО «Яргортранс», а в июне на Толстикова были возложены обязанности директора МУП «Яргортранс» (по данным мэрии Ярославля).