В Ярославской области ввели режим повышенной готовности в Ростове Великом из-за проблем с питьевой водой. Из-под кранов жителей города течёт затхлая и мутная жидкость. По данным администрации города, это началось с 25 мая, но жители говорят, что ещё раньше. Роспотребнадзор нашёл в воде нарушения по четырём параметрам санитарных норм.

— По сведениям Роспотребнадзора, качество водопроводной воды в Ростове не соответствует по запаху, цветности, уровню железа и окисляемости, — сообщили в администрации города. — Так как устранение избыточного запаха в питьевой воде на данный момент невозможно осуществить технологическими методами очистки «Южного водоканала», было принято решение обеспечить граждан питьевой водой.