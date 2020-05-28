В Ярославской области ввели режим повышенной готовности в Ростове Великом из-за проблем с питьевой водой. Из-под кранов жителей города течёт затхлая и мутная жидкость. По данным администрации города, это началось с 25 мая, но жители говорят, что ещё раньше. Роспотребнадзор нашёл в воде нарушения по четырём параметрам санитарных норм.
— По сведениям Роспотребнадзора, качество водопроводной воды в Ростове не соответствует по запаху, цветности, уровню железа и окисляемости, — сообщили в администрации города. — Так как устранение избыточного запаха в питьевой воде на данный момент невозможно осуществить технологическими методами очистки «Южного водоканала», было принято решение обеспечить граждан питьевой водой.
Чистую воду будут подвозить ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00 по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, д. 72 (перекресток с ул. Декабристов, «Булочная»);
- 1 Микрорайон, д. 9 (около «Дежурной аптеки»).
В «Южном водоканале» объяснили появление запаха:
— По сведениям «Южного водоканала», уровень в реке Устье, которая является источником водоснабжения, практически достиг критической отметки — в связи с чем существенно ухудшилось и качество исходной воды, поступающей на станцию очистных сооружений водопровода для обработки по физико-химическим показателям. В этот период водоросли в болотах и реке начинают цвести, и именно этот фактор придает воде специфический запах, который напоминает тинный или рыбный запах. Как ни печально, это явление периодически повторяется в течение многих лет. Иногда сильнее, а иногда проходит почти незаметно для населения.
Река Устье — единственный источник питьевой воды для всего Ростова и ближайших поселений: Белогостицы и Ишня. Проблему власти также объясняют необходимостью модернизации системы очистки на водоканале, которая работает с 80-х годов.
На днях в Ростове случился скандал с директором «Южного водоканала» Игорем Кузнецовым, который наорал на местного жителя со словами «Плевал я на тебя». Правда, предположительной причиной инцидента стала другая проблема, не связанная с водой.
Это уже не первый скандал, когда целый город остаётся без питьевой воды. В 2018 году из-под кранов жителей в Ростове Великом потекла вода с запахом навоза. Чтобы перекрыть вонь, в воду кинули побольше хлорки, что только усугубило ситуацию. Люди выходили на улицы и даже устраивали митинг у стен Кремля в Москве с требованием чистой воды.