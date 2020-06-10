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Игорь Кузнецов (справа) устроил склоку со старостой своего дома

Игорь Кузнецов (справа) устроил склоку со старостой своего дома

Появилось продолжение истории про ярославского чиновника, оскорбившего жителя города. 25 мая директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов накинулся с грубыми словами на старосту дома, в котором живет его семья.

— Плевал я на тебя! — кричал он на мужчину и добавлял слова покрепче.

Причиной стало то, что староста требовал от детей и жены Игоря Кузнецова уйти с детской площадки у дома, опасаясь, что недавно приехавшая из Ставропольского края семья может быть заражена коронавирусом. Кузнецов примчался с работы из Ростова Великого и устроил словесную перепалку. Как утверждает староста дома, директор водоканала даже плюнул в него.

Поведение Игоря Кузнецова оценила комиссия Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов правительства Ярославской области. Её члены, проанализировав все обстоятельства произошедшего, пришли к выводу, что Кузнецов вёл себя непорядочно.

— Во время проверки установлено, что гендиректор «Южного водоканала» покинул свое рабочее место без согласования с работодателем и в это время стал участником бытового конфликта. Все это произошло в условиях напряженной ситуации, связанной с ухудшением качества питьевой воды в Ростовском районе, — отметили в департаменте.

В итоге Кузнецову объявили выговор с занесением в трудовую книжку.

Напомним, как раз в эти дни жители Ростова мучились от отвратительного качества воды, которая поступала в их квартиры. Роспотребнадзор нашёл в ней нарушения по четырём параметрам санитарных норм. В Ростове даже ввели режим повышенной готовности и питьевую воду жителям подвозили в бочках. Причиной ухудшения качества воды на водоканале назвали начавшееся цветение водорослей в реке Устье, откуда Ростов снабжают водой. Они придают воде специфический запах, который напоминает тинный или рыбный.

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Южный водоканалскандал с чиногвникомИгорь Кузнецов
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