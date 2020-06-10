Появилось продолжение истории про ярославского чиновника, оскорбившего жителя города. 25 мая директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов накинулся с грубыми словами на старосту дома, в котором живет его семья.
— Плевал я на тебя! — кричал он на мужчину и добавлял слова покрепче.
Причиной стало то, что староста требовал от детей и жены Игоря Кузнецова уйти с детской площадки у дома, опасаясь, что недавно приехавшая из Ставропольского края семья может быть заражена коронавирусом. Кузнецов примчался с работы из Ростова Великого и устроил словесную перепалку. Как утверждает староста дома, директор водоканала даже плюнул в него.
Поведение Игоря Кузнецова оценила комиссия Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов правительства Ярославской области. Её члены, проанализировав все обстоятельства произошедшего, пришли к выводу, что Кузнецов вёл себя непорядочно.
— Во время проверки установлено, что гендиректор «Южного водоканала» покинул свое рабочее место без согласования с работодателем и в это время стал участником бытового конфликта. Все это произошло в условиях напряженной ситуации, связанной с ухудшением качества питьевой воды в Ростовском районе, — отметили в департаменте.
В итоге Кузнецову объявили выговор с занесением в трудовую книжку.
Напомним, как раз в эти дни жители Ростова мучились от отвратительного качества воды, которая поступала в их квартиры. Роспотребнадзор нашёл в ней нарушения по четырём параметрам санитарных норм. В Ростове даже ввели режим повышенной готовности и питьевую воду жителям подвозили в бочках. Причиной ухудшения качества воды на водоканале назвали начавшееся цветение водорослей в реке Устье, откуда Ростов снабжают водой. Они придают воде специфический запах, который напоминает тинный или рыбный.