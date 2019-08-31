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8 миллиардов в Волгу: на что потратят огромные деньги

Ярославская область получит финансы из федерального бюджета

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Большая программа очистки рассчитана на 5 лет

Фото: Александра Савельева

В ближайшие пять лет Ярославскую область ждут серьёзные инвестиции по проекту «Оздоровление Волги». Наш регион может получить семь миллиардов рублей из федерального бюджета на эти цели.

— В рамках этого проекта планируем построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации в Тутаеве, поселках Красный Профинтерн, Каменники, Судоверфь и других населенных пунктах региона, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — Наша цель — за 5 лет снизить объем неочищенных стоков в 3 раза. 

Планируется, что на эти же деньги будут очищены земли, пропитанные миллионами тонн нефтепродуктов, известных как «зелёные масла». Они хранились в Ярославле в земляных котлованах почти 90 лет. Пока власти не озвучивают даже примерных подсчётов, во сколько обойдется рекультивация земли под токсичными отходами. 

А очищать есть что. Не первый раз прокуратура проверяет чернеющую речку Нору, которая впадает в Волгу.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Mel
    31 авг 2019 в 21:54

    Ну и, каков результат отбор проб из Норы? Огласите пожалуйста! Три недели прошло, где ответ природоохранной прокуратуры, кто виноват в колоссальным загрязнении?!

    Чертополох
    31 авг 2019 в 21:25

    От заголовка до текста статьи УЖЕ пропал 1 млрд))) Что дальше?