Депутаты предложили штрафовать чиновников за оскорбления граждан

Государственных и муниципальных чиновников предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей и больше за оскорбление граждан. Соответствующий документ в Госдуму внесли депутат от «Единой России» Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



Авторы законопроекта предложили ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Турчак и Хинштейн отмечают, что проект закона разработан во исполнение поручения Владимира Путина об усилении ответственности за оскорбления и ради защиты граждан.

