Когда нас выпустят с самоизоляции? Совещание у Владимира Путина

Пока мы ждем совещание с Владимиром Путиным, держите новости с заседания комитета Госдумы по охране здоровья. В России развернуто более 120 тысяч коек для больных с коронавирусом — это 10% от числа всех коек в стране. Об этом заявил глава Минздрава Мурашко.
В Счетной палате тоже считают, что снятие режима ограничений в России должно быть поэтапным, одномоментный выход повлечет вторую волну заражений.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что карантинные меры могут продлить до июня, если россияне не будут сидеть в майские праздники дома.
— Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, — заявила главный санитарный врач страны в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
Первая часть майских праздников позади. Признавайтесь, нарушали самоизоляцию?
Глава Минздрава сообщил, что доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются и «есть обнадеживающие результаты».
По последним данным Минздрава, в России около 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, до 1,5 тысячи человек — в реанимации.
Над рекомендациями по снятию ограничений работают специалисты Роспотребнадзора и группа Госсовета.
На сегодняшнем совещании Владимиру Путину правительство отчитается о том, какая поддержка оказывается населению, экономике, о страховании медицинских работников и мерах поддержки безработных. Последним, напомним, временно увеличили пособие по безработице — до
12 мая вместе со всей страной ждут школьники: ожидается, что к этому сроку будет принято решение о переносе ЕГЭ. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на свои источники написал, что выпускные экзамены школьников могут перенести на середину июля — начало августа. Из-за этого начало учебного года в вузах могут отложить до 1 октября.
Списка участников совещания нет. Известно точно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин не будет присутствовать на сегодняшней видеоконференции. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Напомним, на прошлой неделе Мишустин объявил о том, что у него коронавирус.
По последним данным оперштаба, в России
За сутки из больниц выписаны
Ожидать отмены сразу всех ограничений не стоит, заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, нужна целая система, которая исключит новый рост заболеваемости в случае отмены самоизоляции и прочих карантинных требований.
Напомним, во время обращения 28 апреля Путин заявил, что подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо начинать уже сейчас. Режим самоизоляции продлен до конца майских праздников. Ожидается, что с 12 мая ограничительные меры будут сниматься, но не все и не у всех — опять же всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.
Привет, друзья! Сегодня, 6 мая, у Владимира Путина запланировано совещание о мерах, принятых властями для борьбы с коронавирусом. Участники будут обсуждать рекомендации по поэтапному выходу из ограничений, поручение по подготовке которых Владимир Путин давал во время своего обращения 28 апреля.