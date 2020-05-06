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Когда нас выпустят с самоизоляции? Совещание у Владимира Путина

Президент обсуждает перспективы отмены карантинных ограничений

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Владимир Путин вновь проводит совещание по борьбе с коронавирусом. Сегодня будут заслушаны доклады о том, как Россия будет выходить из карантина и кризиса. Возможно, мы услышим новые данные о плато, сроках отмены режима самоизоляции и окончания эпидемии.

В этом онлайне мы ведем видео- и текстовую трансляцию заседания. Следите вместе с нами.

Мария Захарова

Пока мы ждем совещание с Владимиром Путиным, держите новости с заседания комитета Госдумы по охране здоровья. В России развернуто более 120 тысяч коек для больных с коронавирусом — это 10% от числа всех коек в стране. Об этом заявил глава Минздрава Мурашко.

Мария Захарова

В Счетной палате тоже считают, что снятие режима ограничений в России должно быть поэтапным, одномоментный выход повлечет вторую волну заражений.

Мария Захарова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что карантинные меры могут продлить до июня, если россияне не будут сидеть в майские праздники дома.

— Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, — заявила главный санитарный врач страны в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Первая часть майских праздников позади. Признавайтесь, нарушали самоизоляцию?

    Мария Захарова

    Глава Минздрава сообщил, что доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются и «есть обнадеживающие результаты».

    Мария Захарова

    По последним данным Минздрава, в России около 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, до 1,5 тысячи человек — в реанимации.

    Мария Захарова

    Над рекомендациями по снятию ограничений работают специалисты Роспотребнадзора и группа Госсовета.

    На сегодняшнем совещании Владимиру Путину правительство отчитается о том, какая поддержка оказывается населению, экономике, о страховании медицинских работников и мерах поддержки безработных. Последним, напомним, временно увеличили пособие по безработице — до 12 130 рублей.

    Мария Захарова

    12 мая вместе со всей страной ждут школьники: ожидается, что к этому сроку будет принято решение о переносе ЕГЭ. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на свои источники написал, что выпускные экзамены школьников могут перенести на середину июля — начало августа. Из-за этого начало учебного года в вузах могут отложить до 1 октября.

    Мария Захарова

    Списка участников совещания нет. Известно точно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин не будет присутствовать на сегодняшней видеоконференции. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

    Напомним, на прошлой неделе Мишустин объявил о том, что у него коронавирус.

    Мария Захарова

    По последним данным оперштаба, в России 10 559 новых случаев коронавируса. С начала пандемии выявлено 165 929 заболевших, более 21 тысячи человек вылечились. Официальное число больных в настоящее время — 143 140 человек.

    За сутки из больниц выписаны 1462 человека, умерли — 86.

    Мария Захарова

    Ожидать отмены сразу всех ограничений не стоит, заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, нужна целая система, которая исключит новый рост заболеваемости в случае отмены самоизоляции и прочих карантинных требований.

    Мария Захарова

    Напомним, во время обращения 28 апреля Путин заявил, что подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо начинать уже сейчас. Режим самоизоляции продлен до конца майских праздников. Ожидается, что с 12 мая ограничительные меры будут сниматься, но не все и не у всех — опять же всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.

    Мария Захарова

    Привет, друзья! Сегодня, 6 мая, у Владимира Путина запланировано совещание о мерах, принятых властями для борьбы с коронавирусом. Участники будут обсуждать рекомендации по поэтапному выходу из ограничений, поручение по подготовке которых Владимир Путин давал во время своего обращения 28 апреля.

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    коронавируспандемиясамоизоляцияВладимир Путин
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