У Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Эту информацию РИА «Новости» подтверил сам премьер-министр. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Как сообщает РБК, Владимир Путин принял предложение по Белоусову и подписал соответствующий указ. По словам президента, окончательные решения по поддержке экономики без участия Мишустина приниматься не будут.
Сам Михаил Мишустин сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием, и призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.
Вот как премьер сообщил президенту о болезни:
— Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдавал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, соблюдать требования врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую оставаться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи по всем основным вопросам, — сказал Мишустин Путину.
— То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. И я всегда об этом говорю, — ответил Путин Мишустину.
Назначенный и.о. премьер-министра РФ Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. С 1999 года входил в состав коллегии Министерства экономики, являлся консультантом ряда премьеров: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова.
В 2000 году основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на базе которого опубликовал доклад, где спрогнозировал экономический кризис 2008 года, указал на возможный спад экономики в 2011-2012 годах и сбой системы государственного управления в 2015-2017.
В 2006 году перешел на государственную службу. По приглашению министра экономического развития РФ Германа Грефа занял должность его заместителя.
С 17 июня 2015 по 29 сентября 2017 года Андрей Белоусов являлся председателем Совета директоров ПАО «НК "Роснефть"».
21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ в новом правительстве Михаила Мишустина.
С марта 2020 года — председатель совета директоров ОАО «РЖД».
Добавим, что на сегодняшний день в России зафиксировано