У Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Эту информацию РИА «Новости» подтверил сам премьер-министр. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Как сообщает РБК, Владимир Путин принял предложение по Белоусову и подписал соответствующий указ. По словам президента, окончательные решения по поддержке экономики без участия Мишустина приниматься не будут.

Сам Михаил Мишустин сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием, и призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.