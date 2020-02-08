«Идеальный кандидат»: в Ярославле депутат решил сменить на посту мэра Владимира Волкова

На митинге за отставку мэра Ярославля, который прошёл в парке 30-летия Победы, выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. Он заявил, что готов сменить на посту главы города Владимира Волкова.
— Идеальный мэр должен не вызывать отторжения у системы и уметь с ней договариваться, при этом не быть ставленником местным или федеральных промышленных кланов, а обладать только поддержкой жителей, чтоб он понимал — без поддержки жителей он не будет мэром и недели, — уверен Дмитрий Петровский. — В этом плане я идеальный кандидат. Кроме того, мэр должен разбираться в муниципальном управлении, а я 2,5 года старательно изучают все его нюансы. А учиться я люблю и могу. По этим причинам я уверенно выдвигаю свою кандидатуру.
Депутат уверен, что любой руководитель города, избранный народом, — это всегда компромисс между интересом системы и интересами жителей. И в себе он уверен. Даже знает, что делать после того, как получит удостоверение градоначальника.
— Первое, что я сделаю на посту мэра, — представлю план своей финансовой хозяйственной работы на текущий месяц, — говорит он. — И через месяц отчитаюсь перед жителями, что сделано, — открыто и честно. И так буду делать ежемесячно.
На митинге за отставку мэра Ярославля сегодня собралось около двухсот человек. На место приехали коммунальщики и около установленной сцены начали опиловку деревьев. Процесс шумный. Но толпа кричала «Волкова в отставку» громче.