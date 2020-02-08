«Идеальный кандидат»: в Ярославле депутат решил сменить на посту мэра Владимира Волкова

На митинге за отставку мэра Ярославля, который прошёл в парке 30-летия Победы, выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. Он заявил, что готов сменить на посту главы города Владимира Волкова.



— Идеальный мэр должен не вызывать отторжения у системы и уметь с ней договариваться, при этом не быть ставленником местным или федеральных промышленных кланов, а обладать только поддержкой жителей, чтоб он понимал — без поддержки жителей он не будет мэром и недели, — уверен Дмитрий Петровский. — В этом плане я идеальный кандидат. Кроме того, мэр должен разбираться в муниципальном управлении, а я 2,5 года старательно изучают все его нюансы. А учиться я люблю и могу. По этим причинам я уверенно выдвигаю свою кандидатуру.

