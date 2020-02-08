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Политика

«Идеальный кандидат»: в Ярославле депутат решил сменить на посту мэра Владимира Волкова

Народный избранник объяснил, чем он лучше нынешнего градоначальника

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Депутат Дмитрий Петровский (справа) уверен, что будет лучшим мэром, чем Владимир Волков

Депутат Дмитрий Петровский (справа) уверен, что будет лучшим мэром, чем Владимир Волков

На митинге за отставку мэра Ярославля, который прошёл в парке 30-летия Победы, выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. Он заявил, что готов сменить на посту главы города Владимира Волкова.

— Идеальный мэр должен не вызывать отторжения у системы и уметь с ней договариваться, при этом не быть ставленником местным или федеральных промышленных кланов, а обладать только поддержкой жителей, чтоб он понимал — без поддержки жителей он не будет мэром и недели, — уверен Дмитрий Петровский. — В этом плане я идеальный кандидат. Кроме того, мэр должен разбираться в муниципальном управлении, а я 2,5 года старательно изучают все его нюансы. А учиться я люблю и могу. По этим причинам я уверенно выдвигаю свою кандидатуру.

Депутат уверен, что любой руководитель города, избранный народом, — это всегда компромисс между интересом системы и интересами жителей. И в себе он уверен. Даже знает, что делать после того, как получит удостоверение градоначальника.

— Первое, что я сделаю на посту мэра, — представлю план своей финансовой хозяйственной работы на текущий месяц, — говорит он. — И через месяц отчитаюсь перед жителями, что сделано, — открыто и честно. И так буду делать ежемесячно.

На митинге за отставку мэра Ярославля сегодня собралось около двухсот человек. На место приехали коммунальщики и около установленной сцены начали опиловку деревьев. Процесс шумный. Но толпа кричала «Волкова в отставку» громче.

А как вам идея заменить в кресел мэра Владимира Волкова на Дмитрия Петровского?

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    политикаВладимир ВолковДмитрий Петровский
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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Гость
    8 фев 2020 в 18:19

    "Идеальный мэр должен не вызывать отторжения у системы и уметь с ней договариваться" - это сейчас есть. Вроде, Волкова не отторгает и договаривается. Только вот такая система уже до чёртиков надоела, и Волков далёк от идеала.Что изменится с приходом Петровского с такими лозунгами? Может надо работать так, чтобы не вызывать отторжения в первую очередь у ЖИТЕЛЕЙ и уметь или хотя бы хотеть управлять городом.

    8 фев 2020 в 19:11

    Наелись мы досыта "управленцев",которых нам беспардонно москва наваливает.Уже насмотрелись,как эти "эффективные"менеджеры развалили всё хозяйство в области и Ярославле.Брысь с ярославской земли,демоны!Миронова и Волкова - в отставку!

    Гость
    8 фев 2020 в 18:37

    Расскажите лучше как Петровского освистали, нах нам такой мэр хайпожеп