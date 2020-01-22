Как сочетать уход за младенцем с бутылкой водки? Ответ на слова Водонаевой о маткапитале для быдла

Алена Водонаева заявила, что из-за господдержки рожать будет «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» Фото: Анна Рыбакова / E1.RU

Вторую неделю соцсети обсуждают поручение президента увеличить материнский капитал на второго ребенка и начать давать его за первенца. Тема и так животрепещущая, а тут еще Алена Водонаева добавила жару, заявив, что из-за господдержки рожать будет «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Наш журналист Екатерина Бормотова настолько впечатлилась ее репликой, что решила развернуто ответить актрисе. Публикуем колонку журналиста. Мысль, которую озвучила Водонаева, прямо скажем, не новая. Про это говорят с самого момента появления маткапитала как такового. Сторонники маткапитала возражают, что обналичить его нельзя, противники — что если это незаконно, то это еще не значит, что невозможно. Резонно, не поспоришь.



Опустим, что сами по себе рассуждения о том, кому и сколько детей можно рожать, а кому нельзя, — это некоторый фашизм. Предположим, что мы обсуждаем не это, а только вопрос о том, нужно ли поддерживать нерадивых матерей деньгами честных налогоплательщиков. Давайте разбираться, кто тут нерадивый и дают ли им деньги. Законов о новых выплатах пока нет, но ожидается, что к лету их примут и правила получения выплаты будут примерно те же, что действуют сейчас. А какие там правила? Следите за руками: ребенка нужно не только родить, но и как-то воспитать до трех лет, а то ведь материнский капитал не дадут. Причем воспитывать его надо не просто как-нибудь, а так, чтобы не попасть в поле зрения органов опеки. А для этого надо не только дитё не бить, но еще и оформить все документы, вовремя водить его к врачам, не попадать в наркологию. У меня нет детей, но я смотрю на своих ошалевших от забот подруг с детьми и, честное слово, не представляю, как можно сочетать даже минимальный уход за младенцем с бутылкой водки.



Ладно, предположим, ради полумиллиона можно взять себя в руки и хоть одного-то ребенка до трех лет дотянуть, чтобы потом знатно покутить. Теперь ведь можно будет получать деньги за одного ребенка, а не за двух. Алкоголизм — серьезный мотиватор, не на такое люди идут ради водки. Но ведь для этого еще нужно, чтобы не было других детей, а у деклассированных элементов с этим… Ну, затруднительно. За плечами у многих уже лишение родительских прав, а иногда и не одно.

В соцсетях подсказывают, что дети, у которых мать лишена родительских прав, при назначении пособий и выплат не учитываются. Да, но ПФР говорит нам, что маткапитал не дают, если мама лишена прав на всех детей, «рожденных до рождения последнего ребенка». То есть если у женщины когда-то был ребенок (хотя бы один), а теперь она увидела, что будут давать за первого ребенка, пошла и родила, то маткапитал ей не дадут, потому что она лишена прав на рожденных до него детей. Короче, придется рожать и воспитывать как минимум двоих, причем обоих до трех лет. Это уже сложнее. Шансы минимальные.

А главное, нужно еще как-то умудриться лишиться прав не за издевательства над ребенком и не за побои — за такое маткапитала лишают совсем, пожизненно.

Можно, конечно, говорить о «подарке с барского плеча» или «подачке» от государства, но это уже личная история. Может быть, московским звездам и кажется, что полмиллиона или даже миллион — это минимальная подачка и актуальна она будет только для «нищих» и «быдла». Не знаю.

В моем родном городе на эту подачку можно купить квартиру. Скромную, да. Но я знаю, что может значить для семьи с ребенком ежемесячная аренда жилья Екатерина Бормотова

А переезд, когда тебя попросили освободить квартиру за две недели, согласно договору? Я без всяких детей задолбалась искать квартиру и переезжать, а с маленьким ребенком? Так себе развлечение.

Моя родственница за счет материнского капитала получила высшее образование — заочно, после колледжа, параллельно с работой. Работает она, кстати, учительницей в провинциальной школе. Водку не пьет. У нее уже свой ребенок есть маленький. Ему и года не было, когда она вышла на работу: дом строят, деньги нужны. Ей бы эти 460 тысяч точно не помешали.

Что произошло? 15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что необходимо увеличить материнский капитал за второго ребенка и назначить — за первенца. Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала предложение президента, заявив, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» будут рожать ради денег. Позже ей пришлось объяснить свои слова в эфире Первого канала. Телеведущей в свою очередь ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил ей заплатить за свои слова штраф — 100 миллионов рублей.

На заявление Водонаевой резко отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин Видео: 72.RU

Согласны с автором?