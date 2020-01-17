Мэрия Ярославля отказалась комментировать задержание заместителя мэра

Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля, а до этого работал в Подмосковье

Задержание заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева обрастает странными тайнами. Произошедшее не может почему-то прокомментировать пресс-служба мэрии. И даже ответить на вопрос, когда Бадаев появлялся на работе в последний раз.



— Информации нет. Когда она появится, мы ответим на все вопросы, — сообщили в пресс-службе.

Глава города Владимир Волков, которому мы позвонили за комментарием, не взял трубку.

Информация о задержании заммэра по вопросам градостроительства Рината Бадаева появилась вчера. По данным двух источников 76.RU, взяли Бадаева по подозрению в получении взятки.