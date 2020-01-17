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Политика Задержали заммэра

Мэрия Ярославля отказалась комментировать задержание заместителя мэра

И ответить на вопрос, ходит ли Ринат Бадаев на работу

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Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля, а до этого работал в Подмосковье

Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля, а до этого работал в Подмосковье

Задержание заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева обрастает странными тайнами. Произошедшее не может почему-то прокомментировать пресс-служба мэрии. И даже ответить на вопрос, когда Бадаев появлялся на работе в последний раз.

— Информации нет. Когда она появится, мы ответим на все вопросы, — сообщили в пресс-службе.

Глава города Владимир Волков, которому мы позвонили за комментарием, не взял трубку.

Информация о задержании заммэра по вопросам градостроительства Рината Бадаева появилась вчера. По данным двух источников 76.RU, взяли Бадаева по подозрению в получении взятки.

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Ринат Бадаеввзяткамэрия
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
17 янв 2020 в 10:43

Волкова в отставку за разруху города ! пусть выворачивает карманы !

Гость
17 янв 2020 в 10:15

Дак кто комментировать то будет, если вор на воре? Там сейчас "хорошая"команда собралась

гость
17 янв 2020 в 12:28

Кто то люберецким стрелку забил... правильно нечего на чужой район рот разевать