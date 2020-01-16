В Ярославле по подозрению во взятке задержали заместителя мэра

В Ярославле задержали заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Мужчину подозревают в получении взятки.

В СК воздерживаются от комментариев, молчит пока и пресс-служба мэрии. Мобильный телефон Бадаева переведен в режим автоответчика.

Мы выясняем подробности.

Ринат Бадаев работал заместителем мэра по строительству. Портал 76.RU публиковал интервью с ним — о ремонте дорог в городе.

Ринат Бадаев стал заместителем мэра в начале 2019 года. До этого он числился советником мэра . Он приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. 38-летний Ринат Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. Жил и работал в Московской области. До мая 2019 года являлся генеральным директором строительной фирмы ООО «Эльбрус».

