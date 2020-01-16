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Политика

В Ярославле по подозрению во взятке задержали заместителя мэра

Первая информация о задержании Рината Бадаева

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Ринат Бадаев работал заместителем мэра Ярославля по строительству

Ринат Бадаев работал заместителем мэра Ярославля по строительству

В Ярославле задержали заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Мужчину подозревают в получении взятки.

В СК воздерживаются от комментариев, молчит пока и пресс-служба мэрии. Мобильный телефон Бадаева переведен в режим автоответчика.

Мы выясняем подробности.

Ринат Бадаев работал заместителем мэра по строительству. Портал 76.RU публиковал интервью с ним — о ремонте дорог в городе.

Ринат Бадаев стал заместителем мэра в начале 2019 года. До этого он числился советником мэра . Он приехал из Переславля-Залесского, где работал вместе с Владимиром Волковым и отвечал за управление архитектуры и градостроительства. 38-летний Ринат Бадаев родом из Пензенской области, учился на строителя в Московском гуманитарном университете имени Шолохова, затем в гуманитарно-социальном институте на экономиста. Жил и работал в Московской области. До мая 2019 года являлся генеральным директором строительной фирмы ООО «Эльбрус».

Что известно о Ринате Бадаеве.

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Ринат Бадаеввзятка
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КОММЕНТАРИИ (20)

17 янв 2020 в 02:19

Весело у нас в Ярике! Садят их,садят и опять садят...А они всё берут взятки и берут,берут и берут...Я вот не пойму,почему мэра или того же губернатора сразу не снимают с должности,если его доверенные подчиненные мздоимцы? Ведь этих уродов назначают по принципу ДОВЕРИЯ,профессиональные качества вторичны.Получается воруют С ВЕДОМА и заносят наверх,если не попадаются.А крупная рыба уходит от ответственности и всё опять по новой.Плохо работает ФСБ,очень плохо!

Гость
17 янв 2020 в 00:44

Как Урлашеву 12 лет

Гость
17 янв 2020 в 00:12

В советские времена на дорогу до работы у меня уходило 0.2% зарплаты, сейчас 10%!!!!