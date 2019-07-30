Экс-председателя Ярославской областной думы суд оштрафовал за пышный банкет на бюджетные деньги

— Было вынесено решение о наложении штрафа на Михаила Боровицкого в размере 20 тысяч рублей, — рассказали в суде. — Ответчик остался недоволен вынесенным решением и обращался с апелляцией в суд вышестоящей инстанции, но областной суд оставил решение Кировского районного суда без изменения.

Кировский районный суд Ярославля оштрафовал депутата Ярославской областной думы Михаила Боровицкого. Причиной для этого послужило торжественное мероприятие, посвящённое окончанию работы прошлого созыва законодательного органа власти, где Боровицкий был председателем.

Михаил Боровицкий, потративший на пышный банкет около 500 тысяч рублей из бюджета, до сих пор не признаёт своей вины и намерен продолжать обжаловать решение.



— Это было традиционное мероприятие, посвящённое окончанию работы VI созыва Ярославской областной думы, куда были приглашены все депутаты этого и предыдущих созывов, подводили итоги, кого-то награждали, — объяснил оштрафованный депутат. — Никакого нецелевого использования бюджетных денег не было.



Как рассказал источник 76.RU, банкет проходил в гостинице «Юбилейная», кроме депутатов Ярославской областной думы туда были приглашены сотрудники аппарата, чиновники регионального правительства и федеральные политики.



Несколько раз в Ярославле, кстати, уже были скандалы на эту тему, когда за бюджетные деньги выступали Лариса Долина и Александр Буйнов, но концерты давали только для тех, кто заслужил.

