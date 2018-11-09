Менеджер певицы подтвердил, что Лариса Долина едет в Ярославль

В Ярославль с новогодним концертом приедет Лариса Долина. Артистка выступит на празднике в концертно-зрелищном центре «Миллениум», последний разместил закупку на концерт певицы. Выступление обойдется в 1,343 миллиона рублей.

За эти деньги певица должна будет отработать 1 час 15 минут на празднике, который пройдёт в КЗЦ 26 декабря. Менеджер певицы подтвердил тот факт, что она собирается в Ярославль. Но билетов на концерт в общей продаже пока нет. И, вероятно, они не появятся, так как концерт будет закрытым.

— Мероприятие готовится. Каким оно будет точно, сказать не можем. Не каждый заказчик желает рассказывать городу, жителям, зрителям о своих мероприятиях на нашей площадке, — пояснила заместитель директора концертно-зрелищного центра «Миллениум» Евгения Данько.

Организатор концерта обязуется обеспечить железнодорожный переезд коллектива, предоставить трансферы и проживание в гостинице.