Минус ещё один чиновник: с поста уходит советница Владимира Волкова

Пока неизвестно, кто займёт её место
На этой неделе свой пост покидает советник мэра по вопросам туризма Ольга Лилеева. Об этом она заявила на странице в соцсетях.
— 22 марта я завершаю свою работу в мэрии города Ярославля. Завершаю с надеждой, что все, что было сделано для туризма родного города, не пропадет, а будет двигаться и развиваться дальше, — пишет Ольга Лилеева. — Я благодарю всех представителей туриндустрии города, с которыми мы вместе работали, двигали, развивали городской туризм. Думаю, что мы не только будем общаться, как и ранее, но еще и поработаем вместе.
С приходом Владимира Волкова в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром. Напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков говорил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует.
Очень плохо работала эта женщина. Туристам надо показывать всё хорошее и в городе и по пути в город. А возьмите деревню Макарово на московской трассе. "20 полуразрушенных домов. От советника по туризму и должна была исходить инициатива о том что эти дома надо заставить хозяев или снести или привести в порядок. Впрочем конфликт с мэром мог возникнуть из-за того что туристические объекты плохо убирались от снега и грязи. Ну тут понятно В педагогическом институте не учат технологии наведения порядка вот мэр и не может и не умеет организовывать уборку