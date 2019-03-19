Минус ещё один чиновник: с поста уходит советница Владимира Волкова

На этой неделе свой пост покидает советник мэра по вопросам туризма Ольга Лилеева. Об этом она заявила на странице в соцсетях.



— 22 марта я завершаю свою работу в мэрии города Ярославля. Завершаю с надеждой, что все, что было сделано для туризма родного города, не пропадет, а будет двигаться и развиваться дальше, — пишет Ольга Лилеева. — Я благодарю всех представителей туриндустрии города, с которыми мы вместе работали, двигали, развивали городской туризм. Думаю, что мы не только будем общаться, как и ранее, но еще и поработаем вместе.

