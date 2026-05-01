«У пакета данных нет флажка той или иной страны». Что означает введение платы за международный трафик

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В России возможно введение отдельной платы за международный интернет-трафик для пользователей мобильной связи. Минцифры в своем ответе Ассоциации компаний связи подтвердило проработку параметров такого механизма, который напрямую затронет любителей обходить блокировки с помощью VPN-сервисов. «Фонтанка» опросила экспертов отрасли, чтобы выяснить, реально ли отличить «запрещенный» VPN-трафик от обычного международного интернета, кто окажется под ударом и почему операторы называют задачу «нерешаемой».

«Операторы в принципе не понимают, что такое международный интернет-трафик»

Генеральный директор и главный редактор группы компаний ComNews Леонид Коник в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» отметил, что с помощью введения платы за международный трафик регулятор явно надеется отрезать трафик VPN-сервисов. Но тут есть критическая тонкость: любой VPN-сервис — это международный трафик, но далеко не любой международный интернет-трафик — это VPN.

Есть огромное количество других вариантов — от банального захода российскими пользователями на тот или иной информационный или развлекательный ресурс, находящийся за пределами России, до доступа в многочисленные библиотеки и репозитории open source, которыми пользуются абсолютно все российские разработчики и многие государственные информационные системы. Леонид Коник генеральный директор и главный редактор группы компаний ComNews

По словам Коника, с точки зрения операторов задача близка к нерешаемой. Оператор, сидя на телеком-трубе, не понимает, какой именно трафик протекает — международный или внутрироссийский.

В случае интернет-трафика пакеты данных могут ходить как угодно и где угодно. У пакета данных нет флажка той или иной страны. Леонид Коник генеральный директор и главный редактор группы компаний ComNews

Более того, интернет — это полносвязная система, маршрутизация в которой подчиняется не всегда объяснимым законам. Коник привел пример: пользователь из Новосибирска обращается к российскому ресурсу (например, «Яндексу» или VK), но система интернета может решить, что эффективнее прогнать эти данные через Казахстан, Китай и Монголию.

Трафик из России в Россию может проходить даже не одну зарубежную страну. Поэтому проблема номер один: операторы в принципе не понимают, что такое международный интернет-трафик. Проблема номер два: этот самый международный интернет-трафик может быть трафиком из России в Россию, который просто по какой-то причине маршрутизировали через зарубежные страны. Леонид Коник генеральный директор и главный редактор группы компаний ComNews

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков видит в инициативе последовательную логику государства.

Государство последовательно делает использование VPN неудобным. Сейчас это блокировки и необходимость выключения VPN при заходе на важные ресурсы. Потом — это плата. У кого будет возможность, будет дальше пользоваться — и за деньги. У кого не будет возможности, значит, не будет пользоваться. Денис Кусков глава агентства TelecomDaily

От 15 ГБ до требований к соцсетям: как развивалась инициатива

Как ранее писала «Фонтанка», официальный ответ Минцифры на обращение Ассоциации компаний связи (датирован 27 апреля) содержит прямое указание на то, что ведомство прорабатывает введение отдельной платы за международный интернет-трафик для пользователей мобильной связи. Конкретные параметры «механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей» услугами сотовой связи «находятся в проработке». Детали возможных лимитов и расценок пока не раскрываются.

Более того, в ответе Минцифры прямо указано, что ведомство совместно с «уполномоченными государственными органами» в настоящее время принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства».

Ранее Forbes сообщал, что Минцифры уже обращалось к операторам связи с просьбой рассмотреть введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Для большинства абонентов, чей интернет-серфинг ограничен российскими сайтами, такой лимит незаметен, однако активное использование VPN-протоколов практически гарантированно выведет потребление за эти рамки.