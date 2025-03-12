Владимир Путин приехал в Курскую область. Что он сказал на встрече с военными

Кадры, где Герасимов приветствует президента Источник: Kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ.

Главное, что сказал Герасимов:

освобождено более 86% от площади, занятой ВСУ в Курской области;

за последние пять дней освобождены 24 населенных пункта, 259 квадратных километров территории;

Украина стремилась создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть российские силы с Донбасса, но эти планы провалились;

в Курской области окружена крупная группировка ВСУ;

в ряде мест войска РФ пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины;

задача полного выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Кадры со встречи Источник: «СМОТРИ» / Telegram.com

«Действительно, наша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области», — ответил Путин.

Также он поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. И подчеркнул, что к пленным нужно относиться гуманно.

«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — добавил Путин.