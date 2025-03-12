Владимир Путин приехал в Курскую область. Что он сказал на встрече с военными

Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ.
Главное, что сказал Герасимов:
освобождено более 86% от площади, занятой ВСУ в Курской области;
за последние пять дней освобождены 24 населенных пункта, 259 квадратных километров территории;
Украина стремилась создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть российские силы с Донбасса, но эти планы провалились;
в Курской области окружена крупная группировка ВСУ;
в ряде мест войска РФ пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины;
задача полного выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.
«Действительно, наша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области», — ответил Путин.
Также он поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. И подчеркнул, что к пленным нужно относиться гуманно.
«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — добавил Путин.
Также Путин поблагодарил руководство генштаба и особо отличившиеся подразделения за их работу в Курской области.