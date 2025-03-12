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Политика Спецоперация на Украине Владимир Путин приехал в Курскую область. Что он сказал на встрече с военными

Владимир Путин приехал в Курскую область. Что он сказал на встрече с военными

Собрали главное, что прозвучало на совещании

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13 комментариев

Кадры, где Герасимов приветствует президента

Источник:

Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ.

Главное, что сказал Герасимов:

  • освобождено более 86% от площади, занятой ВСУ в Курской области;

  • за последние пять дней освобождены 24 населенных пункта, 259 квадратных километров территории;

  • Украина стремилась создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть российские силы с Донбасса, но эти планы провалились;

  • в Курской области окружена крупная группировка ВСУ;

  • в ряде мест войска РФ пересекли границу и вошли в Сумскую область Украины;

  • задача полного выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Кадры со встречи

Источник:

«Действительно, наша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области», — ответил Путин.

Также он поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. И подчеркнул, что к пленным нужно относиться гуманно.

«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — добавил Путин.

Также Путин поблагодарил руководство генштаба и особо отличившиеся подразделения за их работу в Курской области.

ПО ТЕМЕ
Курская область Путин Валерий Герасимов ВСУ Генштаб СВО
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Комментарии
13
Гость
9 часов
МегаМозг прибыл
Гость
9 часов
настоящий император многополярного мира и собиратель земель по плану
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