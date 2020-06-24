Назад в опенспейсы: как мотивировать сотрудников работать после самоизоляции

Мотивационные инструменты, как многие рабочие процессы, переходят в онлайн, говорит Екатерина Грибова. По ее словам, «Эр-Телеком Холдинг» всегда проводил «День нового сотрудника» в офисах, а в этом году традиционный праздник прошел в онлайне, и от смены формата никто не пострадал.

— Конечно, где-нибудь на производствах доски почета будут так же актуальны. Но в других компаниях всё это максимально уйдет в мобильные приложения, на корпоративные сайты и так далее.

В этом году сотрудники стали игнорировать мотивационные аргументы, связанные с долгосрочным планированием, добавляет Екатерина Грибова:

— Вера в то, что мы работаем, чтобы через три года выйти на такие-то показатели эффективности, начала теряться. Люди видели, что не могут контролировать будущее, и ждали от руководителя не обещаний, а перехода к повестке по факту.

Лояльность или самосохранение

Вопрос мотивации сотрудников и их лояльности перед многими руководителями встал в апреле, когда президент России объявил «карантинные каникулы» — вроде как нерабочие дни, но с сохранением заработной платы. Ситуация показала, как люди относятся к своей компании — вовлечены они в работу или считают просто способом зарабатывания денег.

— Я бы не называла индикатором лояльности то, готов был человек выйти тогда на работу или нет, — возражает Екатерина Грибова из «Эр-Телеком Холдинга». — Всё-таки никто не отменял базовый инстинкт самосохранения. Многие не готовы были работать не потому что «каникулы», а из-за большой степени неопределенности, страха за себя, детей и родителей. Люди переживали, что они выйдут на работу и могут заразить своих родственников. Страх человека за близких мог сыграть более важную роль, чем поддержка им работодателя.

