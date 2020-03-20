Курица (то есть я) психанула и решила, что выделит время на то, чтобы помочь устроиться на работу людям, которые перешагнули сорокалетний рубеж. Мне казалось, что придется биться смертным боем с работодателями, проводить ликбез кандидатам, объясняя им, что никто не имеет права отказывать вам в должности только из-за возраста. Трудовой кодекс и Конституция РФ нам в помощь. Увы, эксперимент провалился и пробил дно.



Сорокалетние и старше повалили толпами. И среди них было только два человека, за которых мне не было стыдно.



Женщина 42 лет, с парой десятков килограммов лишнего веса, с сальными волосами, собранными в хвостик, нестрижеными ногтями, в жуткой кофточке в цветочек. Бухгалтер на первичку. Говорю: допустим ваша официальная зарплата 60 тысяч. Какой НДФЛ с этой суммы должен заплатить работодатель государству? Посчитайте на листочке, как можете. Не, говорит, без калькулятора не могу. Попробуйте. Нет, не буду. Второй вопрос: можете изучить еще один участок работы? Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, например? Или инвентаризации? Или кассу? Нет, говорит, не могу, где я буду учиться, да и вообще у меня ребенок школьник, учиться нет возможности.