Мне так-то нравится офис: всё под рукой, бесплатный кофе, возможность прийти, договориться и так далее. Поделюсь личным опытом взлётов и падений с удалённой работы.



В удалённой работе больше упора уходит на чаты (Slack, Telegram, WhatsApp), мейлы и так далее. Постоянно мигающие чаты добивают концентрацию. Для многих ситуаций чаты — панацея, особенно когда чат один и всё решается только в нём. Когда их больше одного, это ад. Ещё чаты не передают эмоций, и очень легко рассинхронизироваться, разосраться, не уследить за ходом обсуждения, пропустить принятие решений и так далее.

В удаленной работе есть искушение начать работать, не вылезая из кровати, попутно делать что-нибудь ещё. Отвлекают зверушки, дети, борщ, родители, сериалы, у каждого свои демоны отвлечений.



Дома часто не бывает приспособленного места для сидения (слишком низко, слишком высоко). Если кнопить с дивана, начинаешь сутулишься. Когда я сгорбленный, быстрее устаю, затекают руки и ноги. В сгорбленной позе падает энергия и открытость к идеям.