Зарплату дадут и помогут купить квартиру: список самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Ждали длинных майских праздников, чтобы отдохнуть от работы? А может, вам так надоела старая работа, что вы уже в поисках новой? Мы собрали для вас самые высокооплачиваемые вакансии. Вам будет из чего выбрать.

Зарплата.ру

Повар-блинопек, от 55 тысяч рублей

Работать придётся не в Ярославле, а в Москве. Опыт работы в общепите не обязателен. У соискателя не должно быть хронических заболеваний.

Условия: стабильная выплата авансов-еженедельно 2000 рублей. Бесплатное обучение и стипендия. График работы 3/3, 2/2, 4/2, 6/1, вахта. Предоставляют общежитие для иногородних. Бесплатное питание и униформа.