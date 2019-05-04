Зарплату дадут и помогут купить квартиру: список самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Строителям и инженерам предлагают хорошие зарплаты
Фото: Александра Савельева
Ждали длинных майских праздников, чтобы отдохнуть от работы? А может, вам так надоела старая работа, что вы уже в поисках новой? Мы собрали для вас самые высокооплачиваемые вакансии. Вам будет из чего выбрать.
Зарплата.ру
Повар-блинопек, от 55 тысяч рублей
Работать придётся не в Ярославле, а в Москве. Опыт работы в общепите не обязателен. У соискателя не должно быть хронических заболеваний.
Условия: стабильная выплата авансов-еженедельно 2000 рублей. Бесплатное обучение и стипендия. График работы 3/3, 2/2, 4/2, 6/1, вахта. Предоставляют общежитие для иногородних. Бесплатное питание и униформа.
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Инженер-строитель, до 65 тысяч рублей
В компанию «Добрыня Никитич» требуется инженер-строитель. Требуют ведение объектов, разработку технического плана и контроль результата на всех этапах прохождения работ. Возможна работа в Москве.
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Начальник отдела, от 69 тысяч рублей
В компанию «Ремстройконструкция» требуется начальник сметно-договорного отдела. Требуют организацию работы отдела; работу с заказчиками и субподрядными организациями; составление и проверку смет на все виды строительно-монтажных работ; ведение сметно-договорной документации.
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Авито
Специалист в банк, 50 тысяч рублей
Работа в одном из банков Ярославля. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. От сотрудника требуется встречаться с первыми лицами компаний, привлекать их к сотрудничеству и представлять банк на различных мероприятиях; выезжать на встречу к клиентам для подписания договора и помогать в решении их вопросов.
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Водитель-дальнобойщик, 70–90 тысяч рублей
Работа на большегрузах. Вахтовый метод работы: 30/15, 45/15, 60/15, 90/30. Заработная плата 4,5 рубля километр + командировочные — 500 рублей. Возможна работа в экипаже.
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HeadHunter
Детский врач-невролог, от 50 тысяч рублей
Работа в медицинском центре. Кандидат должен обладать клиническим мышлением, профессиональной эрудицией и врачебной интуицией. Медицинский центр предлагает интересные условия для проживания: предоставляют служебное жильё за счёт центра (1-, 2-комнатную квартиру со всеми удобствами). Через 12 месяцев есть возможность приобрести с помощью центра собственную квартиру (условия обговариваются индивидуально).
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Сварщик, от 45 до 92 тысяч рублей
Обязанности: работа в цехе, сварка однотипных изделий. Без командировок.
Директор магазина в крупном торговом центре, от 50 тысяч рублей
От руководителя требуют опыт работы в аналогичной должности не менее трёх лет с промышленной группой товаров, опыт руководства коллективом, знание ПК. График работы сменный.