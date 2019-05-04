4 мая суббота
СЕЙЧАС +11°С
usd 64.63
eur 72.31
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 64.63
eur 72.31
Работа
Обзор

Зарплату дадут и помогут купить квартиру: список самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Соискателям обещают на руки не меньше 50 тысяч рублей

Поделиться

2 233
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Строителям и инженерам предлагают хорошие зарплаты

Фото: Александра Савельева

Ждали длинных майских праздников, чтобы отдохнуть от работы? А может, вам так надоела старая работа, что вы уже в поисках новой? Мы собрали для вас самые высокооплачиваемые вакансии. Вам будет из чего выбрать.

Зарплата.ру

Повар-блинопек, от 55 тысяч рублей

Работать придётся не в Ярославле, а в Москве. Опыт работы в общепите не обязателен. У соискателя не должно быть хронических заболеваний.

Условия: стабильная выплата авансов-еженедельно 2000 рублей. Бесплатное обучение и стипендия. График работы 3/3, 2/2, 4/2, 6/1, вахта. Предоставляют общежитие для иногородних. Бесплатное питание и униформа. 

Подробнее о вакансии

Инженер-строитель, до 65 тысяч рублей

В компанию «Добрыня Никитич» требуется инженер-строитель. Требуют ведение объектов, разработку технического плана и контроль результата на всех этапах прохождения работ. Возможна работа в Москве.

Подробнее о вакансии

Начальник отдела, от 69 тысяч рублей

В компанию «Ремстройконструкция» требуется начальник сметно-договорного отдела. Требуют организацию работы отдела; работу с заказчиками и субподрядными организациями; составление и проверку смет на все виды строительно-монтажных работ; ведение сметно-договорной документации.

Подробнее о вакансии

Авито

Специалист в банк, 50 тысяч рублей

Работа в одном из банков Ярославля. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. От сотрудника требуется встречаться с первыми лицами компаний, привлекать их к сотрудничеству и представлять банк на различных мероприятиях; выезжать на встречу к клиентам для подписания договора и помогать в решении их вопросов.

Подробнее о вакансии

Водитель-дальнобойщик, 70–90 тысяч рублей

Работа на большегрузах. Вахтовый метод работы: 30/15, 45/15, 60/15, 90/30. Заработная плата 4,5 рубля километр + командировочные — 500 рублей. Возможна работа в экипаже.

Подробнее о вакансии

HeadHunter

Детский врач-невролог, от 50 тысяч рублей

Работа в медицинском центре. Кандидат должен обладать клиническим мышлением, профессиональной эрудицией и врачебной интуицией. Медицинский центр предлагает интересные условия для проживания: предоставляют служебное жильё за счёт центра (1-, 2-комнатную квартиру со всеми удобствами). Через 12 месяцев есть возможность приобрести с помощью центра собственную квартиру (условия обговариваются индивидуально).

Подробнее о вакансии

Сварщик, от 45 до 92 тысяч рублей

Обязанности: работа в цехе, сварка однотипных изделий. Без командировок.

Директор магазина в крупном торговом центре, от 50 тысяч рублей

От руководителя требуют опыт работы в аналогичной должности не менее трёх лет с промышленной группой товаров, опыт руководства коллективом, знание ПК. График работы сменный.

Подробнее о вакансии

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

работавакансии

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
4 май 2019 в 13:00

а сколько получают дворники, рабочие на заводе, воспитатели в детских садах, сотрудники почты россии...? а то одни директорские должности!