Спрос на подработки растет. Топ-5 вакансий для жителей Ярославской области

Спрос на подработки растет. Топ-5 вакансий для жителей Ярославской области

Большинство работодателей готовы взять сотрудника без опыта работы

Публикуем вакансии для подработки в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем вакансии для подработки в Ярославской области

Среди жителей Ярославской области повысился интерес к подработкам. По данным аналитиков сервиса «Авито Подработки», с декабря 2025 года по январь 2026 года число откликов на вакансии с частичной занятостью возросло на 34% — это самый высокий показатель в сравнении с другими регионами России.

«Мы видим, что бизнес активно выбирает биржевой формат привлечения исполнителей, когда задачи размещаются на специализированных платформах занятости, а специалисты откликаются на них. Это помогает компаниям-заказчикам быстрее закрывать оперативные задачи в пиковые периоды и поддерживать эффективность бизнеса», — прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе этой зимой за такой формат работы составляет 32 402 рубля в месяц.

По данным платформы, заметный рост интереса к подработке также зафиксирован в Марий Эл (+32%), где средний размер вознаграждения составляет 42 841 рубль в месяц. На третьем месте — Астраханская область. Число откликов там увеличилось на 27%, а средняя оплата теперь составляет 30 366 рублей.

Вакансии для подработки в Ярославской области

  • Оператор call-центра: предлагается занятость от четырех часов в утреннее время, заработная плата составляет от 16 тысяч рублей на руки;

  • промоутер: работодатель готов рассматривать кандидатов с 14 лет без опыта работы, оплата за смену варьируется от 1600 до 3900 рублей на руки;

  • курьер: на работу принимают кандидатов от 16 лет, а также старше 45 лет, доставка осуществляется на велосипеде, заработок начинается от 5020 рублей за смену;

  • кухонный работник: опыт работы не требуется, продолжительность смен составляет от четырех до 12 часов, зарплата — от 44 до 64 тысяч рублей в месяц;

  • помощник продавца заработная плата составляет от 900 до 1200 рублей за смену на руки.

Ранее аналитики hh.ru назвали топ-5 редких вакансий в Ярославской области. Какие зарплаты им предлагают, читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
11 февраля, 07:26
Должны на основной работе достойно платить
Гость
11 февраля, 09:38
А пишут средняя зарплата по стране 86 тысяч, тогда зачем подработка?
