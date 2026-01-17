Уборщик снега рассказал, как работал айтишником у себя в Индии. Задали ему неприличный вопрос

26-летний Мукеш Мандал стал звездой соцсетей Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Месяц назад, когда снега в Петербурге почти не было, «Фонтанка» посмотрела, как в Северной столице работают уборщики из Индии. Вскоре 26-летний Мукеш Мандал стал звездой соцсетей. Тогда он рассказал, что в Индии работал разработчиком «в компаниях вроде Microsoft». Однако другие СМИ и телеграм-каналы массово написали, будто бы на петербургские улицы вышел бывший сотрудник Microsoft. Это совсем не правда.

Теперь «Фонтанка» посмотрела за уборкой сугробов и узнала, что именно Мукеш Мандал делал как разработчик в Индии.

— С нашей прошлой встречи снега стало больше. Работа у вас стала тяжелее?

— Да, немного тяжелее, но нормально. Снега сейчас стало больше, да. Раньше было чуть-чуть. Мы чистили дорогу, собирали листья и грязь. Сейчас, да, тяжелее, но нормально.

— А откуда вы именно из Индии?

— Я из Бихара (штат на востоке Индии. — Прим. ред.), но работал в основном в Нью-Дели. Я очень хорошо знаком с городом.

— Вы говорили, что работали айтишником в Индии. А что именно вы делали?

— В Индии на IT-работе работал в штате компаний и вне. Разрабатывал системы покупок с отслеживанием в реальном времени. Уведомления пользователям приходили через WhatsApp* API и по электронной почте. Занимался онлайн-системой регистрации жалоб. Моя система всё еще работает в предыдущей компании. Сейчас в Индии в малый бизнес внедряют автоматизацию.

Во время разговора Мукеш показал чат-бот в WhatsApp*, к которому он приложил руку. В нем можно пожаловаться поставщику LED-экранов и видеостен, если с продуктом возникли какие-то неполадки. В чате достаточно написать модель девайса и свой номер телефона.

Разрабатывал системы управления операциями, проверкой запасов в реальном времени. У меня есть знания по интеграциям в Zoho (набор сервисов для бизнеса. — Прим. ред.), India Mart (крупнейший индийский B2B-маркетплейс. — Прим. ред.), Telegram, WhatsApp* Business API (сервис, позволяющий бизнесу автоматически отправлять сообщения клиентам, а также получать от них ответы. — Прим. ред.).

— Много ваших друзей работают в IT в Индии?

— Да, некоторые мои друзья работают в IT. Кто-то работает в государственном секторе, а еще на должностях в HR. Это их собственный выбор, их собственные цели.

— А какая у вас была зарплата в Индии?

— По индийским меркам она была хорошая.

— Почему вы тогда приехали сюда?

— По моему мнению, если я работаю на город, то это лучше, если я буду работать на частную компанию. Сейчас я работаю для общества, для города. Работать, убирать город, делать его красивее — это имеет смысл.

— Не могли бы вы рассказать мне о своей семье, и поддержали ли они ваш переезд в Россию?

— Моя семья в Индии простая, но они полностью поддерживают меня. Если я делаю что-то позитивное, то это мой выбор.

— Что знали о России до того, как приехали?

— Знал, что Россия — мощная и красивая страна, очень историческая. Немного знал о Санкт-Петербурге. Здесь жил царь Николай II. Петербург привлекает меня.

— Бывали в других странах?

— Да, я путешествовал. Ездил в Катар. Мне понравился город Лусаил в Катаре — это вау-город. Очень хороший.

— Как проходит ваш обычный день в Петербурге?

— Я работаю, исследую город. Встречаю новых людей и узнаю что-то новое ежедневно.

— А в свободное время?

— В свободное время изучаю и исследую Санкт-Петербург. Также учу русский язык, читаю об истории России, географии и так далее.

— Что вы обычно здесь едите? Еда очень отличается от Индии?

— Нет, это не проблема, потому что наша компания добрая. Они предоставляют мне индийскую кухню, а также индийских поваров. Так что никаких проблем нет.

— Спасибо. Какие у вас планы: остаться здесь или вернуться?

— Это сложный вопрос. С самого начала я говорил вам, что планирую остаться здесь на один год.

— Да, было такое.

— Но если люди захотят меня здесь видеть, моя работа будет оценена, и я найду хорошую возможность, тогда могу пожить в России и подольше. У каждого есть свои планы, амбиции… Я приехал сюда на один год и сейчас оказываю услуги в Петербурге как уборщик.

— Если я не ошибаюсь, в Индии есть кастовая система. Повлияло ли это на ваше решение переехать в Россию?

— Нисколько. Я не такой плохой и не такой ужасный. Я — средний. Есть OBC (Other Backward Classes — категория кастовой системы Индии, которая находится на границе между зарегистрированными и передовыми кастами. В нее входит более 40% населения Индии. — Прим. ред.) и кастовая система, но работа не определяет твою кастовость. Любой может делать любую работу. Я могу убирать улицу — в этом нет ничего плохого.

— Чувствуете ли вы, что кастовая система как-то влияет на вас на работе в Санкт-Петербурге?

— Совсем нет.

«Неужели мы вас встретили, это звезды из телевизора»

Уборка снега во время разговора журналиста «Фонтанки» и экс-айтишника зашла в самый разгар. Корреспонденту было даже неловко, что пришлось отвлечь Мукеша от работы. Работники из Индии бодро орудовали лопатами, а снег с тротуара пропадал весьма оперативно.

Над мужчинами шефствовала мастер по ручной уборке АО «Коломяжское» Евгения Майорова. «На все 100% вырабатывают свою зарплату, что еще?» — немногословно ответила она на просьбу «Фонтанки» оценить профессиональные качества уборщиков.

Петербуржцы, как рассказала Евгения Майорова, часто останавливаются около бригады из Индии, чтобы благодарить за качественный труд. Это еще не всё. Есть и те, кто фотографируются, узнав прославившихся в интернете уборщиков. «Совсем недавно было такое. Мы работали на Ланском шоссе. Подошли граждане и сказали: неужели мы вас встретили, это звезды из телевизора», — рассказала мастер по ручной уборке.

Еще Евгения Майорова добавила, что особо не удивилась, когда ей сообщили о будущей работе с индусами. «Мы работаем и с русскими, и с индусами. Всем рады», — заключила она.

«Фонтанка» писала, что гости из Индии по контракту полного сопровождения стали сотрудниками АО «Коломяжское». Сейчас на петербургских улицах по годовому контракту трудятся 17 человек. За счет работодателя для них организовали проживание и еду, да и платят совсем неплохо.