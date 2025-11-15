«Пенсия прибавится — вообще заживем»: богатые северяне рассказали, сколько зарабатывают на самом деле

В сфере торговли среднюю по Югре зарплату почти никто не получает Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российские зарплаты бьют рекорды. В целом в России среднемесячная зарплата в июле этого года составила 99 305 рублей. В Чукотском автономном округе — 211 тысяч рублей, в Москве — 178 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 тысячи рублей. В первую десятку вошел и ХМАО с наибольшей долей высокооплачиваемых работников. Как сообщают аналитики РИА Новости, зарплата 12,2% югорчан превышает 200 тысяч рублей в месяц.

С таким показателем Югра заняла 9-ю строчку топа. При этом доля работников в регионе, зарплата которых ниже 45 тысяч рублей, — всего 3% от общего числа. Всего, по подсчетам экспертов, жители ХМАО получают около 74–156 тысяч рублей в месяц. Насколько всё это реально?

Наши коллеги из 86.RU поговорили с жителями Югры, работающими в разных сферах, узнали, сколько они зарабатывают на самом деле, у многих ли выходит 156 тысяч на руки и на что тратят деньги.

Ирина, 42 года, продавец в обувном магазине

«Я работаю практически без выходных. От силы один день в неделю у меня бывает на отдых. Всё остальное время я нахожусь в магазине, особенно в межсезонье, когда меняем товар. Работа тяжелая, постоянно на ногах. Да и покупатели разные попадаются, бывают скандальные, потом валерьянку пью, чтобы успокоиться. В месяц у меня выходит максимум 70–80 тысяч рублей. Хватает заплатить квартплату, купить еду. Остальное уходит на содержание ребенка-старшеклассника. Репетиторы обходятся дорого, но вариантов нет. В школе знания он почему-то не усваивает. Никаких крупных покупок в дом или для себя любимой давно не делала. В отпуск ездили этим летом в деревню к маме на месяц. Там тоже не шиковали. Денег на билеты ушло много. Подработку я взять не могу, потому что времени нет свободного. Единственный бонус моей работы, что можно купить хорошую обувь со скидкой. Правда, недавно за хорошую работу получила премию от руководства — 2000 рублей».

Денис, 28 лет, слесарь нефтепромыслового оборудования

«Я живу один. В месяц зарабатываю 90 тысяч рублей. Плачу ипотеку, кредит за машину, остальное уходит на продукты. Иногда от зарплаты до зарплаты денег не хватает. Тогда подрабатываю курьером. Но на этом много не заработаешь, только чтобы продержаться до следующего поступления средств на карту. В отпуск я не езжу, дорогих вещей себе не покупаю. Жениться пока не собираюсь, потому что семью надо содержать, а у меня почти всё уходит на погашение долгов».

Алла, 38 лет, помощник руководителя, SMM-специалист

«У меня в месяц выходит 200 тысяч рублей. Но работ у меня несколько. На основной зарплата в районе 100 тысяч рублей, остальное всё — подработки. Веду соцсети, делаю ролики, продаю товары в интернете. Почти вся моя зарплата уходит на погашение платежа по ипотеке и ремонт в новой квартире. Стройматериалы очень дорогие. В последнее время пришлось отказаться от тренировок в спортзале, сейчас на них денег не хватает. Я замужем, у меня двое маленьких детей. Продукты, аренду жилья, детские секции и кружки оплачивает муж. Он работает на муниципальном предприятии, получает около 100 тысяч рублей. На эти деньги также покупаем самое необходимое: вещи, обувь. В отпуск ездим каждый год к родителям на машине».

Светлана, 39 лет, учитель

Учителя сейчас в Югре получают неплохо, но до средней зарплаты дотягивают не все Источник: Максим Серков / NGS42.RU

«Я работаю в школе учителем, есть дочь. Зарабатываю чуть больше 100 тысяч рублей. У мужа рабочая специальность, зарплата примерно такая же. По заграницам мы не ездим, но и не бедствуем. У нас нет ипотек и кредитов. Есть не очень дорогой автомобиль. Всё подряд, конечно, с полок магазинов не сметаем. Цены растут на глазах, зарплаты за ними не успевают. В принципе, если не будет хватать денег, могу взять репетиторство. Но пока в этом нет нужды. Больше всего денег уходит на коммуналку, одежду и обувь. Надо бы сделать в квартире косметический ремонт и заменить бытовую технику, но тогда останемся без отпуска. Тут будем выбирать».

Александр, 53 года, водитель

«Работаю водителем в нефтяной компании. Зарплата — 90 тысяч рублей, жена продавец в продуктовом магазине получает около 60 тысяч. Дети уже взрослые, обеспечивают себя сами. Нам двоим денег хватает, скоро еще пенсия прибавится — вообще заживем. Главное, чтобы здоровье не подводило, а то лекарства очень дорогие. За продуктами ездим в гипермаркеты, покупаем в основном что-то по акциям. Отдыхать ездим в санатории в основном, раз в год».

Рустам, 45 лет, экскаваторщик

Профессия экскаваторщика сегодня одна из самых востребованных в ХМАО Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Я работаю на вахте. Уезжаю на объект на месяц. За 10-часовую смену платят 6500 рублей. В месяц выходит 195 тысяч рублей. Считаю, что это немного за такой тяжелый труд. Большая часть денег уходит на кредиты, ипотеку. Сейчас еще начал строить дачу. Туда тоже много уходит средств. Когда нахожусь дома, тоже без дела не сижу. Беру шабашки. На них могу еще заработать до 70 тысяч. В целом на семью с двумя детьми хватает. Покупаем хорошие продукты, мясо каждый день готовим, овощи и фрукты, конфеты на столе всегда есть. В Югре зарабатывать можно, я считаю, но нужно трудиться. Просто так никто платить не будет».

Анна, 65 лет, пенсионерка

«Я живу одна. Получаю пенсию 65 тысяч рублей, всю жизнь проработала на Севере. Мне хватает на всё, еще даже остается. Но я живу скромно. Мясо почти не покупаю не потому, что не могу позволить, а потому что не люблю. В основном беру молочку, крупы, рыбу, овощи и фрукты. Если говорить о больших тратах, то летом я остеклила балкон. Заплатила 25 тысяч рублей, обновила памятник отцу за 10 тысяч рублей. Я путешествую по России. В этом году съездила в санаторий в Пятигорск и в Санкт-Петербург на две недели».