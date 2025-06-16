Россиянам разрешили спать на работе: кто может это делать и когда

На работе можно использовать обеденный перерыв для дневного сна. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.
«Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен», — сказала Владимирова.
Это личное время сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению, даже покидать рабочее место, отметила юрист.
Однако нужно убедиться, что ваш сон не создаст угрозу безопасности на производстве. Также стоит уточнить, нет ли в вашей компании запрета внутренними правилами. Иногда работодатели не разрешают спать на рабочем месте даже во время обеденного перерыва, подчеркнула специалист в беседе с РИА Новости.
Даже врачи рекомендуют короткий сон, чтобы восстановить силы, если выспаться ночью. Но это можно сделать не только на рабочем месте, а например в дороге. Но надо помнить, что для работы мозга требуется не менее восьми часов крепкого сна. О других способах почувствовать себя бодрым после бессонной ночи можно почитать в материале.