Россиянам разрешили спать на работе: кто может это делать и когда

Перерыв на работе можно использовать, как хочется Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На работе можно использовать обеденный перерыв для дневного сна. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен», — сказала Владимирова.

Это личное время сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению, даже покидать рабочее место, отметила юрист.

Однако нужно убедиться, что ваш сон не создаст угрозу безопасности на производстве. Также стоит уточнить, нет ли в вашей компании запрета внутренними правилами. Иногда работодатели не разрешают спать на рабочем месте даже во время обеденного перерыва, подчеркнула специалист в беседе с РИА Новости.