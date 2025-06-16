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Работа Россиянам разрешили спать на работе: кто может это делать и когда

Россиянам разрешили спать на работе: кто может это делать и когда

Важно убедиться, что ваш сон не является угрозой

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7 комментариев
Перерыв на работе можно использовать, как хочется | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПерерыв на работе можно использовать, как хочется | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Перерыв на работе можно использовать, как хочется

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На работе можно использовать обеденный перерыв для дневного сна. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен», — сказала Владимирова.

Это личное время сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению, даже покидать рабочее место, отметила юрист.

Однако нужно убедиться, что ваш сон не создаст угрозу безопасности на производстве. Также стоит уточнить, нет ли в вашей компании запрета внутренними правилами. Иногда работодатели не разрешают спать на рабочем месте даже во время обеденного перерыва, подчеркнула специалист в беседе с РИА Новости.

Даже врачи рекомендуют короткий сон, чтобы восстановить силы, если выспаться ночью. Но это можно сделать не только на рабочем месте, а например в дороге. Но надо помнить, что для работы мозга требуется не менее восьми часов крепкого сна. О других способах почувствовать себя бодрым после бессонной ночи можно почитать в материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сон Обеденный перерыв Работа Юрист
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Комментарии
7
Гость
16 июня, 10:21
кто может это делать и когда депутаты госдумы во время заседаний
Гость
16 июня, 10:07
Ой, спасибо милостивым боярам.. Так заботются о холопях, так заботются...
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