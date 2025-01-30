«Предложения выросли»: в Ярославле открыли вакансию с зарплатой в полмиллиона за месяц

Ярославские работодатели готовы платить полмиллиона рублей в месяц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В январе 2025 года работодатели в Ярославской области открыли вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей в месяц. По данным аналитиков hh.ru, средний доход, который может получить житель региона, достиг 59,7 тысячи рублей.

— За год зарплатные предложения в Ярославской области выросли на 17%. В свою очередь, доход более 125 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на 8% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 125 тысяч), — рассказали аналитики сервиса.

По итогам января в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий вошли: автослесарь, финансовый директор, врач-стоматолог, разработчик, электрогазосварщик, токарь-карусельщик и водители категории Е.

Специалист по подбору подряда

Зарплата — от 400 тысяч рублей в месяц.

Строительная фирма ищет на удаленную работу специалиста по подбору строительного подряда. Опыт не требуется, рабочие часы — по договоренности.

Фирма ищет коммуникабельного сотрудника с наработанной базой контактов. В обязанности будет входить заключение договоров на строительные подряды в коммерческом, промышленном и гражданском направлениях.

Руководитель направления разработки

Зарплата — от 390 тысяч рублей.

Крупная IT-компания ищет руководителя направления разработки с опытом работы более 6 лет. Потенциальному кандидату на должность нужно уметь писать код лучше своей команды и проверять алгоритмы, написанные сотрудниками.

Фирма предлагает оформление по ТК РФ, премии по итогам работы за месяц, комфортный офис и удаленную работу, компенсацию спортивных абонементов, помощь наставников, гибкое начало и окончание рабочего дня, свободный дресс-код, скидки и бонусы.

Стоматолог-имплантолог

Зарплата — от 350 тысяч до 500 тысяч рублей.

Стоматологический центр открыл вакансию стоматолога-хирурга-имплантолога с опытом работы от 3 до 6 лет. Предполагается полная занятость с графиком работы два через два с 12-часовой рабочей сменой.

Клиника работает в Ярославле с 2011 года. В обязанности входит: ведение стоматологического приема, обеспечивание квалифицированного и своевременного обследования, составление плана лечения и другое.

Электрогазосварщик

Зарплата — от 270 тысяч рублей в месяц.

Крупная промышленная компания из Вологодской области ищет в штат электрогазосварщика по НАКС (Национальное агентство контроля сварки. — Прим. ред.) на вахту с вечерними или ночными сменами.

Предполагается работа по специальности, сварка металлоконструкций под визуальный и измерительный контроль. Работодатель обязуется оплачивать питание и проживание, перечислять еженедельное авансирование и компенсировать проезд.

Автослесарь

Зарплата — от 170 тысяч рублей.

Компания, специализирующая на аренде спецтехники, ищет на работу автослесаря с опытом работы от одного до трех лет. В обязанности сотрудника будет входить организация и контроль эксплуатации и работы техники: автокранов, кранов-манипуляторов на базе КАМАЗов. Предполагается работа вахтами.

Работодатель предоставит служебный автомобиль, обеспечит спецодеждой, мобильной связью и проживанием. В условиях также прописаны выплата командировочных и соцпакет.