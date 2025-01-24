Зарплаты до 139 тысяч: компании в Ярославле набирают на денежные подработки студентов

Аналитики назвали топ-5 самых денежных подработок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Не секрет, что многие студенты совмещают учебу и работу. Небольшие подработки позволяют закрывать потребности и дают возможность копить на мечты. Вместе с аналитиками HH.ru в преддверии Дня студента мы решили изучить, где платят больше. Публикуем обзор вакансий.

«Возможность выросла»

С начала года в Ярославской области открыли более тысячи вакансий с возможностью подработки учащихся.

— По сравнению с январем 2024 года возможность найти подработку для студентов выросла на 19%. В данном случае местные компании действительно стараются всё чаще не только рассматривать, но и принимать на работу молодых специалистов, — рассказала 76.RU директор ярославского филиала HH.ru Ирина Котусенко.

Это связано с тем, что работодатели стали гибче относиться к молодым кадрам.

— С другой стороны, кадровый дефицит действительно так сильно влияет на поведение работодателей, и если они хотят найти работника и закрыть пустующее место, то нужно рассматривать всех вне зависимости от пола, возраста и других критериев. Таким образом, кадровый дефицит, можно сказать, помогает молодым прокладывать путь к карьере, — добавила Ирина Котусенко.

Топ-5 подработок для студентов

Велокурьер — до 139 тысяч рублей

Крупная компания доставки продуктов набирает велокурьеров. Опыт работ не требуется. В объявлении обозначено, что возможно временное оформление и частичная занятость. График — от 3 часов в день. Точка сотрудничества может быть в любом районе. Работникам предстоит заниматься доставкой заказов.

Партнер по проведению презентаций — до 120 тысяч

Онлайн-школа подготовки к экзаменам ищет людей для проведения презентаций в учебных учреждениях. Сотрудникам предстоит рассказывать о продуктах и привлекать потенциальных клиентов, отвечать на вопросы, закрывать возражения и собирать контакты.

Проводник пассажирского вагона — до 100 тысяч рублей

Еще один вариант — работа проводником пассажирского вагона. Опыт работы на такой должности не требуется, предполагается частичная занятость и разъездной формат работы. Работодатель отмечает, что работа проводником — это возможность увидеть всю Россию от Калининграда до Владивостока.

Проводникам предстоит принимать и подготавливать вагон к рейсу, осуществлять посадку и высадку пассажиров, поддерживать чистоту и порядок в вагоне, а также обслуживать пассажиров в пути.

Пеший исследователь Yandex Maps — до 80 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель открыл вакансию специалиста по сбору данных для сервиса «Яндекс.Карты». Такую работу можно совмещать с учебой. Сотруднику нужно фотографировать улицы и заведения, собирать данные о магазинах, кафе и других заведениях.

Сборщик заказов — до 70 тысяч рублей