НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

 756мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Задержан рейс
Губерниев высказался о нехватке болельщиков
Активистку нашли мертвой
Машина «бизнес» для директора
Массовая атака БПЛА
Обзор пособий
Вернули популярную электричку
IT-парк в Ярославле
Мизулина — о деле Блиновской
Работа Зарплаты до 139 тысяч: компании в Ярославле набирают на денежные подработки студентов

Зарплаты до 139 тысяч: компании в Ярославле набирают на денежные подработки студентов

Публикуем топ-5 вакансий от аналитиков

282
3 комментария

Аналитики назвали топ-5 самых денежных подработок

Источник:

Не секрет, что многие студенты совмещают учебу и работу. Небольшие подработки позволяют закрывать потребности и дают возможность копить на мечты. Вместе с аналитиками HH.ru в преддверии Дня студента мы решили изучить, где платят больше. Публикуем обзор вакансий.

«Возможность выросла»

С начала года в Ярославской области открыли более тысячи вакансий с возможностью подработки учащихся.

— По сравнению с январем 2024 года возможность найти подработку для студентов выросла на 19%. В данном случае местные компании действительно стараются всё чаще не только рассматривать, но и принимать на работу молодых специалистов, — рассказала 76.RU директор ярославского филиала HH.ru Ирина Котусенко.

Это связано с тем, что работодатели стали гибче относиться к молодым кадрам.

— С другой стороны, кадровый дефицит действительно так сильно влияет на поведение работодателей, и если они хотят найти работника и закрыть пустующее место, то нужно рассматривать всех вне зависимости от пола, возраста и других критериев. Таким образом, кадровый дефицит, можно сказать, помогает молодым прокладывать путь к карьере, — добавила Ирина Котусенко.

Топ-5 подработок для студентов

Велокурьер — до 139 тысяч рублей

Крупная компания доставки продуктов набирает велокурьеров. Опыт работ не требуется. В объявлении обозначено, что возможно временное оформление и частичная занятость. График — от 3 часов в день. Точка сотрудничества может быть в любом районе. Работникам предстоит заниматься доставкой заказов.

Партнер по проведению презентаций — до 120 тысяч

Онлайн-школа подготовки к экзаменам ищет людей для проведения презентаций в учебных учреждениях. Сотрудникам предстоит рассказывать о продуктах и привлекать потенциальных клиентов, отвечать на вопросы, закрывать возражения и собирать контакты.

Проводник пассажирского вагона — до 100 тысяч рублей

Еще один вариант — работа проводником пассажирского вагона. Опыт работы на такой должности не требуется, предполагается частичная занятость и разъездной формат работы. Работодатель отмечает, что работа проводником — это возможность увидеть всю Россию от Калининграда до Владивостока.

Проводникам предстоит принимать и подготавливать вагон к рейсу, осуществлять посадку и высадку пассажиров, поддерживать чистоту и порядок в вагоне, а также обслуживать пассажиров в пути.

Пеший исследователь Yandex Maps — до 80 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель открыл вакансию специалиста по сбору данных для сервиса «Яндекс.Карты». Такую работу можно совмещать с учебой. Сотруднику нужно фотографировать улицы и заведения, собирать данные о магазинах, кафе и других заведениях.

Сборщик заказов — до 70 тысяч рублей

Агентство в Ярославле ищет комплектовщика, сборщика заказов. Кандидата на должность обещают всему научить, опыт работы не требуется. Сотруднику предстоит собирать заказы по списку и передавать их курьеру.

ПО ТЕМЕ
Подработка Студенты Аналитика Вакансии
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 минут
Почему на подработках для студентов указаны зп, выше, чем у учителей и врачей. Вы наркоманы?
Гость
19 минут
а билеты лохтерей с миллионами уже закончились?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление