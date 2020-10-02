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Тема дняТройное ДТП на трассе

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Тройное ДТП в Ярославской области: пробка растянулась на 10 километров

Видео с места аварии

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Машины перегородили дорогу

Машины перегородили дорогу

В Ярославской области на трассе столкнулись три автомобиля

На трассе М-8 произошло тройное ДТП. В 16:30 возле села Глебовское под Переславлем со стороны Москвы столкнулись «Фольксваген», «Ситроен» и «Пежо».

Сейчас машины растаскивают, но из-за ДТП образовалась огромная пробка почти на 10 километров.

Видео: читатель 76.RU

— Сведений по пострадавшим не поступало, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте работают спецслужбы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

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ДТП
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