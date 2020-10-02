Тройное ДТП в Ярославской области: пробка растянулась на 10 километров

На трассе М-8 произошло тройное ДТП. В 16:30 возле села Глебовское под Переславлем со стороны Москвы столкнулись «Фольксваген», «Ситроен» и «Пежо».



Сейчас машины растаскивают, но из-за ДТП образовалась огромная пробка почти на 10 километров.

