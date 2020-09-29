«Два раза хлопнуло нехило»: жители Пятерки проснулись от взрывов во время пожара

В Ярославле в ночь на 29 сентября случился пожар на улице Лермонтова. Горела хозпостройка.



— В этой деревянной постройке дворники хранили инвентарь, ну и частенько собирались там, — рассказал в группе «Жесть Ярославль» Юрий Демидов.



Местные жители говорят, что слышали взрывы.



— Я проснулась от двух хлопков, — рассказала Анна Масленкова.

