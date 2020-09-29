29 сентября вторник
СЕЙЧАС +12°С
usd 78.67
eur 91.48
СрочноДосрочные каникулы: комментарий властей

Все новости

Все новости

«Два раза хлопнуло нехило»: жители Пятерки проснулись от взрывов во время пожара

В соцсетях ярославцы сообщили о погибших. Мы проверили информацию

370
1Обсудить

Поделиться

На улице Лермонтова сгорела хозпостройка

На улице Лермонтова сгорела хозпостройка

Ярославцы рассказали о хлопках во время пожара на Пятерке

В Ярославле в ночь на 29 сентября случился пожар на улице Лермонтова. Горела хозпостройка.

— В этой деревянной постройке дворники хранили инвентарь, ну и частенько собирались там, — рассказал в группе «Жесть Ярославль» Юрий Демидов.

Местные жители говорят, что слышали взрывы.

— Я проснулась от двух хлопков, — рассказала Анна Масленкова.

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Что там хлопнуло, пока непонятно. При этом пользователи соцсетей сообщили, что в пожаре якобы кто-то погиб. Однако в пресс-службе МЧС по Ярославской области опровергли информацию.

— У нас данных о погибших или пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на днях серьезный пожар произошел в деревне Скалино Первомайского района Ярославской области. В огне погибли 60-летний мужчина и его 90-летняя мать.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!