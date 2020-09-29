«Два раза хлопнуло нехило»: жители Пятерки проснулись от взрывов во время пожара

Ярославцы рассказали о хлопках во время пожара на Пятерке
В Ярославле в ночь на 29 сентября случился пожар на улице Лермонтова. Горела хозпостройка.
— В этой деревянной постройке дворники хранили инвентарь, ну и частенько собирались там, — рассказал в группе «Жесть Ярославль» Юрий Демидов.
Местные жители говорят, что слышали взрывы.
— Я проснулась от двух хлопков, — рассказала Анна Масленкова.
Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com
Что там хлопнуло, пока непонятно. При этом пользователи соцсетей сообщили, что в пожаре якобы кто-то погиб. Однако в пресс-службе МЧС по Ярославской области опровергли информацию.
— У нас данных о погибших или пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, на днях серьезный пожар произошел в деревне Скалино Первомайского района Ярославской области. В огне погибли 60-летний мужчина и его 90-летняя мать.