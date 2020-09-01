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Умер известный детский писатель Владислав Крапивин

Ему был 81 год

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Владислав Крапивин недавно перенес операцию

Владислав Крапивин недавно перенес операцию

Умер Владислав Крапивин

В Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин, сообщает ТАСС. Последние дни своей жизни он провел в Свердловской областной больнице, где перенес операцию на ноге.

Владиславу Петровичу был 81 год. В июле этого года он попал в больницу с пневмонией. Спустя несколько дней его выписали, но, как рассказывала семья писателя, его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После этого ситуацию с его лечением взял на контроль министр здравоохранения области, его снова госпитализировали в областную больницу.

Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, поэт и сценарист. Лауреат Премии президента РФ. Автор сотни романов, повестей, рассказов и сказок, среди которых «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Сказки Севки Глущенко» и другие.

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«Каравелла»Владислав Крапивинсмерть
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