Очевидец рассказал, как машина свалилась в трёхметровую яму в центре Ярославля

Утреннее ДТП не даёт нам покоя. Как водитель иномарки Ford Focus умудрился свалиться в яму, которую выкопали сетевики на проспекте Толбухина? Мы отправились на место происшествия.



Вокруг ничего примечательного: рабочие выкапывают землю и выкачивают дождевую воду из ямы, откуда виднеется труба водоснабжения. По словам одного из рабочих, автомобиль им работы не прибавил. Трубы целы, работа продолжается в обычном режиме.