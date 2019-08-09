Очевидец рассказал, как машина свалилась в трёхметровую яму в центре Ярославля

ДТП случилось на проспекте Толбухина у дома № 68
Фото: Александра Савельева, ГУ МЧС России по Ярославской области
Утреннее ДТП не даёт нам покоя. Как водитель иномарки Ford Focus умудрился свалиться в яму, которую выкопали сетевики на проспекте Толбухина? Мы отправились на место происшествия.
Вокруг ничего примечательного: рабочие выкапывают землю и выкачивают дождевую воду из ямы, откуда виднеется труба водоснабжения. По словам одного из рабочих, автомобиль им работы не прибавил. Трубы целы, работа продолжается в обычном режиме.
Мужчина о ДТП в курсе и поделился подробностями с нами:
— Утром приезжал его родственник, забирал автомобильный номер. Он оторвался, когда машина упала в яму. Мужчина рассказал, что водитель засмотрелся в зеркало, снес дорожный знак, а потом снёс часть ограждений и боком свалился вниз, — рассказал рабочий.
К счастью, водитель не пострадал. Подушка безопасности смягчила падение.
Камер уличного видеонаблюдения в этом месте нет. Но мы надеемся, что найдутся водитель и очевидцы. Если у вас есть видео случившегося, пришлите нам! Вместе посмотрим, как такое могло случиться. Писать можно на почту: 76@rugion.ru или в личку нашей группы во «ВКонтакте».
Неделю назад в Ярославле случилось жёсткое ДТП. Легковушка на скорости влетела в дерево, а потом перевернулась. Момент попал на камеру уличного видеонаблюдения.