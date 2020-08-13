В Ярославле иномарку намотало на столб. Видео

— Да там наглухо по ходу, — говорит автор видео.

В полиции рассказали о подробностях ДТП в Заволжском районе.

— Сегодня в 11 утра на улице Шевелюха 26-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, врезался в столб. — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Мужчину госпитализировали.