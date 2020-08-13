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В Ярославле иномарку намотало на столб. Видео

Страшное ДТП произошло в Заволжском районе

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От сильного удара иномарка сильно повреждена

От сильного удара иномарка сильно повреждена

В Ярославле иномарку намотало на столб

В Заволжском районе Ярославле сегодня утром иномарку намотало на столб. Видео со страшными кадрами ДТП по улице Шевелюха разместили во «ВКонтакте» в сообществе «Жесть Ярославль». По эмоциям автора видео можно понять, что человеку за рулем иномарки досталось изрядно.

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

— Да там наглухо по ходу, — говорит автор видео.

В полиции рассказали о подробностях ДТП в Заволжском районе.

— Сегодня в 11 утра на улице Шевелюха 26-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, врезался в столб. — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Мужчину госпитализировали.

Кроме этого, сегодня ночью в Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с Московским проспектом произошло еще одно ДТП. Там легковушка вылетела на обочину и перевернулась.

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ДТППроисшествие
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