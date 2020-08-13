В Ярославле иномарку намотало на столб. Видео

В Ярославле иномарку намотало на столб
В Заволжском районе Ярославле сегодня утром иномарку намотало на столб. Видео со страшными кадрами ДТП по улице Шевелюха разместили во «ВКонтакте» в сообществе «Жесть Ярославль». По эмоциям автора видео можно понять, что человеку за рулем иномарки досталось изрядно.
Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com
— Да там наглухо по ходу, — говорит автор видео.
В полиции рассказали о подробностях ДТП в Заволжском районе.
— Сегодня в 11 утра на улице Шевелюха 26-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, врезался в столб. — сообщили в УМВД России по Ярославской области. — Мужчину госпитализировали.
Кроме этого, сегодня ночью в Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с Московским проспектом произошло еще одно ДТП. Там легковушка вылетела на обочину и перевернулась.