«Унесли с места аварии на носилках»: очевидцы рассказали подробности двух ДТП в Ярославле

— В машине в момент аварии было три человека, — рассказали очевидцы ДТП. — Двое отделались ссадинами, ещё у одного — более серьёзные травмы. Пострадавшего врачи скорой помощи на носилках унесли в свою машину и увезли в больницу.



Ещё одно ДТП произошло в Ярославле утром на пересечении улиц Большая Октябрьская и Лисицына.

