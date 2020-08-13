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«Унесли с места аварии на носилках»: очевидцы рассказали подробности двух ДТП в Ярославле

В обоих случаях пострадавшим понадобилась помощь медиков

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Пассажира легковушки госпитализировали в больницу им. Соловьёва

Пассажира легковушки госпитализировали в больницу им. Соловьёва

Унесли с места ЧП на носилках: в ДТП в Ярославле пострадали люди. Фото

Сегодня ночью в Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с Московским проспектом произошло ДТП. Около 02:30 вылетел на обочину и перевернулся легковой автомобиль.

Легковушка вылетела на обочину и перевернулась

Легковушка вылетела на обочину и перевернулась

— В машине в момент аварии было три человека, — рассказали очевидцы ДТП. — Двое отделались ссадинами, ещё у одного — более серьёзные травмы. Пострадавшего врачи скорой помощи на носилках унесли в свою машину и увезли в больницу.

Ещё одно ДТП произошло в Ярославле утром на пересечении улиц Большая Октябрьская и Лисицына.

На перекрёстке, где произошло ДТП, не работал светофор

На перекрёстке, где произошло ДТП, не работал светофор

— На перекрёстке столкнулись «Мазда» и «Хёндай-Солярис», — сообщили свидетели происшествия.

Известно, что 28-летний молодой человек из «Хёндая» получил травмы головы и груди. На перекрёстке в тот момент не работал светофор.

Мужчине из белой иномарки понадобилась помощь медиков

Мужчине из белой иномарки понадобилась помощь медиков

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ДТПпроисшествия
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