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Происшествия Скандал с автобусами

«Ребёнок боится ехать обратно»: у автобуса «Ярославль - Рыбинск» на ходу оторвало колесо

Подробности ДТП на трассе

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Шину оторвало на ходу

Шину оторвало на ходу

Елена Майер-Грошикова

Пассажиры рейса «Рыбинск-Ярославль» сообщили о ДТП во время поездки. Во время рейса у автобуса оторвало шину.

- На полном ходу оторвало шину. Да, водитель герой, конечно, но мне не легче. Я теперь боюсь ехать в автобусе в Рыбинск и ребёнок тоже. А ехали, как сельди в бочке. У меня ребёнок - инвалид, и он теперь боится ехать в Рыбинск, - рассказала жительница Ярославля Елена Майер-Грошикова.

Как стало известно порталу 76.RU, мужчина за рулём сумел избежать трагедии, справился с управлением.
Но претензии к перевозчику и в целом к организации перевозок по пригородным маршрутам после Нового года копятся, как снежный ком. Люди жаловались на очереди и нарушение расписания, а также на то,что  водители не знают дороги между пунктами.

Скандал с пригородными перевозками разгорелся с 1 января, когда на линии вышли не привычные автобусы местных перевозчиков, а мини-автобусы московской фирмы. Количество мест в салонах стало меньше, возникли вопросы к безопасности во время поездки. После возникших на вокзалах очередей власти сообщили о дополнительных автобусах на линии. Но и после этого продолжают сыпаться жалобы.

Что происходит с автобусными маршрутами.

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ДТПскандал с автобусами
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КОММЕНТАРИИ (10)

Коровьев
7 янв 2020 в 21:47

Там кабздец местами на дороге. Будем ждать пока кто-нибудь убьется

гость
7 янв 2020 в 21:22

А не посадить ли в салон автобуса ведомый Равшаном, Миронова Д.Ю.

Видеоинженер
7 янв 2020 в 22:34

Игнорирование ПДД- несоблюдение скоростного режима, обгоны в запрещенных местах и пр.