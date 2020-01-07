«Ребёнок боится ехать обратно»: у автобуса «Ярославль - Рыбинск» на ходу оторвало колесо

Пассажиры рейса «Рыбинск-Ярославль» сообщили о ДТП во время поездки. Во время рейса у автобуса оторвало шину.
- На полном ходу оторвало шину. Да, водитель герой, конечно, но мне не легче. Я теперь боюсь ехать в автобусе в Рыбинск и ребёнок тоже. А ехали, как сельди в бочке. У меня ребёнок - инвалид, и он теперь боится ехать в Рыбинск, - рассказала жительница Ярославля Елена Майер-Грошикова.
Как стало известно порталу 76.RU, мужчина за рулём сумел избежать трагедии, справился с управлением.
Но претензии к перевозчику и в целом к организации перевозок по пригородным маршрутам после Нового года копятся, как снежный ком. Люди жаловались на очереди и нарушение расписания, а также на то,что водители не знают дороги между пунктами.
Скандал с пригородными перевозками разгорелся с 1 января, когда на линии вышли не привычные автобусы местных перевозчиков, а мини-автобусы московской фирмы. Количество мест в салонах стало меньше, возникли вопросы к безопасности во время поездки. После возникших на вокзалах очередей власти сообщили о дополнительных автобусах на линии. Но и после этого продолжают сыпаться жалобы.