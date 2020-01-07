«Ребёнок боится ехать обратно»: у автобуса «Ярославль - Рыбинск» на ходу оторвало колесо

Пассажиры рейса «Рыбинск-Ярославль» сообщили о ДТП во время поездки. Во время рейса у автобуса оторвало шину.

- На полном ходу оторвало шину. Да, водитель герой, конечно, но мне не легче. Я теперь боюсь ехать в автобусе в Рыбинск и ребёнок тоже. А ехали, как сельди в бочке. У меня ребёнок - инвалид, и он теперь боится ехать в Рыбинск, - рассказала жительница Ярославля Елена Майер-Грошикова.

Как стало известно порталу 76.RU, мужчина за рулём сумел избежать трагедии, справился с управлением.

Но претензии к перевозчику и в целом к организации перевозок по пригородным маршрутам после Нового года копятся, как снежный ком. Люди жаловались на очереди и нарушение расписания, а также на то,что водители не знают дороги между пунктами.