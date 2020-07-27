В Рыбинске около многоэтажки нашли тело женщины: что известно

В Рыбинске Ярославской области около многоэтажки на улице Кораблестроителей нашли тело мертвой женщины. Произошло это 25 июля.



— По предварительным данным, потерпевшая выпала с общего балкона многоэтажного дома, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



Известно, что 50-летняя погибшая жила в другом доме. Люди видели, что она вошла в подъезд одна. Что привело её на балкон чужой многоэтажки и что там с ней произошло, пока непонятно. По предварительной информации, признаков криминала в ситуации не выявлено.