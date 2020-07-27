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Происшествия

В Рыбинске около многоэтажки нашли тело женщины: что известно

Следственный комитет начал проверку

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С какого именно балкона выпала женщина, устанавливается

С какого именно балкона выпала женщина, устанавливается

В Рыбинске женщина упала с балкона

В Рыбинске Ярославской области около многоэтажки на улице Кораблестроителей нашли тело мертвой женщины. Произошло это 25 июля.

— По предварительным данным, потерпевшая выпала с общего балкона многоэтажного дома, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Известно, что 50-летняя погибшая жила в другом доме. Люди видели, что она вошла в подъезд одна. Что привело её на балкон чужой многоэтажки и что там с ней произошло, пока непонятно. По предварительной информации, признаков криминала в ситуации не выявлено.

Сейчас проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

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