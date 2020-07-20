«Прекрати тушить ментов»: как накажут ярославцев, мешавших спасателям работать на пожаре

Двух мужчин, которые вчера мешали пожарным тушить здание транспортной полиции, наказали по двум статьям административного кодекса — им выписали штрафы за мелкое хулиганство и нахождение в общественном виде в нетрезвом виде.



— Мужчины пришли к горящему зданию и начали мешать пожарным тушить его, при этом вели себя очень нагло и грубо, — сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. — Сначала им было сделано несколько предупреждений, но они не успокаивались.