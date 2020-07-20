«Прекрати тушить ментов»: как накажут ярославцев, мешавших спасателям работать на пожаре

Двух мужчин, которые вчера мешали пожарным тушить здание транспортной полиции, наказали по двум статьям административного кодекса — им выписали штрафы за мелкое хулиганство и нахождение в общественном виде в нетрезвом виде.
— Мужчины пришли к горящему зданию и начали мешать пожарным тушить его, при этом вели себя очень нагло и грубо, — сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. — Сначала им было сделано несколько предупреждений, но они не успокаивались.
Видео: Владислав Астротин
Как уточнили прибывшие на месте происшествия сотрудники МЧС, мужчины требовали от них, чтобы они не тушили горящее здание.
— Они хамили и говорили что-то типа: «Прекрати тушить ментов», — рассказали они. — Своими действиями мужчины сильно мешали работе.
Как видно на кадрах, снятых очевидцами, мужчин скрутили, надели на них наручники и усадили в полицейские машины.
— Было принято решение доставить их в дежурную часть для составления протоколов об административных правонарушениях, — уточнили в линейном отделе.
Пожар в здании Северного линейного управления МВД России на транспорте произошёл вчера в Ярославле. Здание выгорело почти целиком. Стало известно, что огонь также уничтожил материалы некоторых дел, которые вели следователи СУВДТ. На пожаре работало сразу несколько бригад пожарно-спасательных частей, на месте был развёрнут оперативный штаб. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара, эксперты подсчитывают ущерб.