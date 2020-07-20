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Происшествия

«Прекрати тушить ментов»: как накажут ярославцев, мешавших спасателям работать на пожаре

Стали известны подробности о драке мужчин с пожарными возле горящего здания транспортной полиции

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Сотрудники МЧС уверяют, что мешавшие им тушить огонь мужчины, были сильно пьяны

Сотрудники МЧС уверяют, что мешавшие им тушить огонь мужчины, были сильно пьяны

Двух мужчин, которые вчера мешали пожарным тушить здание транспортной полиции, наказали по двум статьям административного кодекса — им выписали штрафы за мелкое хулиганство и нахождение в общественном виде в нетрезвом виде.

— Мужчины пришли к горящему зданию и начали мешать пожарным тушить его, при этом вели себя очень нагло и грубо, — сообщили в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. — Сначала им было сделано несколько предупреждений, но они не успокаивались.

Видео: Владислав Астротин

Как уточнили прибывшие на месте происшествия сотрудники МЧС, мужчины требовали от них, чтобы они не тушили горящее здание.

— Они хамили и говорили что-то типа: «Прекрати тушить ментов», — рассказали они. — Своими действиями мужчины сильно мешали работе.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, мужчин скрутили, надели на них наручники и усадили в полицейские машины.

— Было принято решение доставить их в дежурную часть для составления протоколов об административных правонарушениях, — уточнили в линейном отделе.

Пожар в здании Северного линейного управления МВД России на транспорте произошёл вчера в Ярославле. Здание выгорело почти целиком. Стало известно, что огонь также уничтожил материалы некоторых дел, которые вели следователи СУВДТ. На пожаре работало сразу несколько бригад пожарно-спасательных частей, на месте был развёрнут оперативный штаб. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара, эксперты подсчитывают ущерб.

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дракапожарпроисшествия
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