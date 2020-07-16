«Был весь в крови»: ярославцы спасли кота, застрявшего в форточке на 12-м этаже

В Ярославле спасли кота, застрявшего в окне 12-го этажа. Мохнатый повис в щели между окном и проемом и истошно орал. Крики животного услышали даже в соседних домах. Хозяев кота в этот момент дома не было. Ярославцы выложили фото и видео с места ЧП в соцсети и начали думать, что делать с котом.

— На нервах подняли МЧС на уши, полицию, штаб гражданской обороны и альпинистов. Оказалось, что у спасателей вышка до 5-го этажа только. Потом удалось все-таки найти хозяев, они бегом примчались. Котик живой, но в крови был, — рассказала зоозащитница Людмила Одинцова.