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Происшествия

Возбуждено уголовное дело: в Ярославле ищут мужчину со шрамом и наколками

В полиции рассказали особые приметы разыскиваемого Алексея Журавлёва

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Место нахождения Алексея Журавлёва не могут установить с лета прошлого года

Место нахождения Алексея Журавлёва не могут установить с лета прошлого года

В Ярославле полицейские сообщили о поиске 61-летнего Алексея Журавлёва, который ушёл в августе прошлого года из дома и до сих пор никто не знает о том, где он находится.

— У пропавшего мужчины славянская внешность, рост 176 см, лицо овальное, волосы прямые светло-русые с сединой, брови прямые щетинистые, глаза голубые, губы толстые, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области приметы пропавшего. — Есть шрам от ожога на руке в районе локтевого сгиба, в районе большого пальца руки с внешней стороны есть наколки — четыре точки синего цвета в форме прямоугольника, прихрамывает при ходьбе, речь медленная, невнятная, во рту отсутствует большое количество зубов.

Известно, что по факту исчезновения Алексея Журавлева следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поиске пропавшего мужчины, сообщите в полицию по телефону 02 или +7 (962) 209–00–08.

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