Возбуждено уголовное дело: в Ярославле ищут мужчину со шрамом и наколками

В Ярославле полицейские сообщили о поиске 61-летнего Алексея Журавлёва, который ушёл в августе прошлого года из дома и до сих пор никто не знает о том, где он находится.



— У пропавшего мужчины славянская внешность, рост 176 см, лицо овальное, волосы прямые светло-русые с сединой, брови прямые щетинистые, глаза голубые, губы толстые, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области приметы пропавшего. — Есть шрам от ожога на руке в районе локтевого сгиба, в районе большого пальца руки с внешней стороны есть наколки — четыре точки синего цвета в форме прямоугольника, прихрамывает при ходьбе, речь медленная, невнятная, во рту отсутствует большое количество зубов.

