Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Актер признал, что употребляет алкоголь и наркотики.
По словам источника, Ефремов находился в депрессивном состоянии, но вел себя вежливо и корректно, осознавал все происходящее с ним.
В ночь на 9 июня актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.
На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.