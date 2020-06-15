Эта авария произошла в марте прошлого года на одной из дорог Свердловской области: водитель Константин Перцов возвращался домой на своём кроссовере KIA, когда в свете фар перед ним возник человек — им оказался 31-летний Николай Малков. Позже было установлено, что пешеход был нетрезв и появился на трассе в «нерасчётном» месте.
Все произошедшее попало на запись регистратора, установленного в KIA.
Николай Малков, в прошлом участковый и боец ВДВ, скончался на месте. Что именно он делал на тёмной трассе, достоверно установить не удалось.
В уголовном деле отказали
Ситуация является очень спорной. Пешеход переходил дорогу в неразрешённом месте и сделал максимум, чтобы осложнить водителю жизнь: в тёмной одежде он был плохо заметен. С другой стороны, это не даёт водителю права автоматически давить человека, и как минимум есть пресловутый пункт 10.1 ПДД. Во-первых, он предписывает выбирать скорость движения, которая соответствует условиям видимости, во-вторых — тормозить при обнаружении опасности. Судя по записи регистратора, водитель и вовсе превышал: устройство фиксирует скорость в районе 130 км/час.
Однако назначенная автотехническая экспертиза оказалась на стороне Константина Перцова. Специалисты пришли к выводу, что наезд был неизбежен, цитируем: «Водитель автомобиля KIA в данной ситуации не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения торможения с момента обнаружения пешехода в ближнем свете фар на расстоянии 22 метра», — говорится в документе, который есть в распоряжении редакции.
Сам Константин Перцов заверил нас, что вообще не успел заметить Николая Малкова, который был в темной одежде.
— Я не видел никого, только почувствовал удар, — заверил Перцов. — Я продолжил движение, не понимая, что произошло. При этом понял, что у меня погасла фара и отсутствует левое зеркало заднего вида.
Уголовное дело против Константина Перцова возбуждать не стали.
Водитель даже не остановился
После столкновения Перцов ещё некоторое время ехал по трассе, а потом свернул с дороги, остановился и осмотрел автомобиль, что свидетельствует — наезд на пешехода он всё-таки заметил. При этом он не стал возвращаться на место аварии и не пытался помочь пострадавшему (факт смерти был для водителя не очевиден). Через несколько километров Перцова остановил наряд ГИБДД, и водитель сообщил о происшествии.
— Я объяснил, что, скорее всего, совершил наезд на пешехода, и на автомобиле сотрудников ГИБДД мы поехали к месту, — рассказал водитель KIA на допросах у следователей.
Родственники подают в суд
Близкие погибшего готовят иск в суд для компенсации морального ущерба. Они не оспаривают вины их родственника, но и Перцова считают нарушителем как минимум из-за оставления места ДТП. По мнению Алены, сестры погибшего, водитель KIA явно намеревался скрыться, и, если бы не дежуривший наряд, его бы вряд ли удалось найти (сам Константин Перцов уверяет, что добровольно остановился возле гаишников, хотя на видео заметно, что ему указывают жезлом. — Прим. ред.).
— Есть правила и законы для водителей, — объяснила Алена. — Я просто хочу, чтобы из этой истории все сделали выводы. Удивляет, что водитель KIA за год, прошедший с момента трагедии, не вышел на контакт с нами. В конце концов, позвонил бы и чисто по-человечески объяснил, как все произошло. Поэтому мы и решили подать заявление на него. Мы считаем, что он тоже несет ответственность.
Точку зрения родственников погибшего поддерживает и руководитель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин. Он считает, подчёркивает, что, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав до полутора лет либо административный арест на 15 суток. Но Таратухину не удалось найти официальной информации, что Перцов понес хоть какое-то наказание. А в ГИБДД по Свердловской области нам сообщили, что данный материал все еще находится у следователей.
— Во-первых, водителям надо соблюдать скоростной режим в темное время суток, — сказал Таратухин. — Будь скорость KIA поменьше, возможно, шансы на маневр у Перцова и были бы! Кстати, регистратор показывал, что в момент наезда скорость составляла 132 километра в час, и мы обязательно укажем на этот факт в иске! Наконец, нельзя проигнорировать и то, что Перцов продолжил движение. Я сильно сомневаюсь, что водитель был настолько наивен и не понимал, что сбил человека. В данном случае мы считаем, что он просто трусливо уехал. Но повезло, что рядом была ГИБДД и его остановили, — подытожил Таратухин.
Противоположной точки зрения придерживается наш постоянный эксперт Дмитрий Ларионов:
— Людям всегда тяжело смириться с суицидальными наклонностями родственника, которые повлекли его смерть. Им всегда хочется винить кого-то другого. Но здесь случай простой: пешеход вышел на проезжую часть, нарушив все мыслимые правила (не уступил дорогу машине, черная одежда без фликеров ночью и тому подобное), что и привело к его смерти по его собственной вине. Действия же водителя не состоят в причинно-следственной связи с ДТП, и потому он невиновен. Уезд с места ДТП произошел уже после аварии и ничего общего не имеет с ее причиной. Да, водитель должен быть за него наказан, но это административная статья. Моральный вред родственникам подлежит возмещению, но эта обязанность наступает вне зависимости от вины. Остальное — популизм.
Напомним, что сам Дмитрий Ларионов попадал в аналогичную ситуацию, но в отличие от Перцова не уехал с места ДТП.