— Во-первых, водителям надо соблюдать скоростной режим в темное время суток, — сказал Таратухин. — Будь скорость KIA поменьше, возможно, шансы на маневр у Перцова и были бы! Кстати, регистратор показывал, что в момент наезда скорость составляла 132 километра в час, и мы обязательно укажем на этот факт в иске! Наконец, нельзя проигнорировать и то, что Перцов продолжил движение. Я сильно сомневаюсь, что водитель был настолько наивен и не понимал, что сбил человека. В данном случае мы считаем, что он просто трусливо уехал. Но повезло, что рядом была ГИБДД и его остановили, — подытожил Таратухин.

Противоположной точки зрения придерживается наш постоянный эксперт Дмитрий Ларионов:



— Людям всегда тяжело смириться с суицидальными наклонностями родственника, которые повлекли его смерть. Им всегда хочется винить кого-то другого. Но здесь случай простой: пешеход вышел на проезжую часть, нарушив все мыслимые правила (не уступил дорогу машине, черная одежда без фликеров ночью и тому подобное), что и привело к его смерти по его собственной вине. Действия же водителя не состоят в причинно-следственной связи с ДТП, и потому он невиновен. Уезд с места ДТП произошел уже после аварии и ничего общего не имеет с ее причиной. Да, водитель должен быть за него наказан, но это административная статья. Моральный вред родственникам подлежит возмещению, но эта обязанность наступает вне зависимости от вины. Остальное — популизм.

