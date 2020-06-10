В центре Ярославля ночью загорелась пиццерия. Огонь вспыхнул в заведении по адресу Свободы, 34б.
— Сообщение поступило в 00:45, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Загорелась кухня.
Очевидцы сняли на видео тушение пиццерии. В ролике видно, что огонь бушевал со стороны двора. Чтобы потушить пламя, спасателям пришлось выбивать окна.
Видео: «Ярославль LIVE» / Vk.com
— На происшествии работали 8 пожарных автомобилей и 28 сотрудников МЧС, — рассказали спасатели.
По сообщениям службы, в пожаре никто не пострадал. Огонь повредил 20 квадратных метров заведения. Причины пожара выясняют специалисты.