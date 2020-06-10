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Пожарных вызвали около часа ночи

Пожарных вызвали около часа ночи

В центре Ярославля ночью загорелась пиццерия. Огонь вспыхнул в заведении по адресу Свободы, 34б.

— Сообщение поступило в 00:45, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Загорелась кухня.

Очевидцы сняли на видео тушение пиццерии. В ролике видно, что огонь бушевал со стороны двора. Чтобы потушить пламя, спасателям пришлось выбивать окна.

Видео: «Ярославль LIVE» / Vk.com

— На происшествии работали 8 пожарных автомобилей и 28 сотрудников МЧС, — рассказали спасатели.

По сообщениям службы, в пожаре никто не пострадал. Огонь повредил 20 квадратных метров заведения. Причины пожара выясняют специалисты.

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