Бизнесмен Роман Шрамко стал свидетелем смертельной аварии, спровоцированной заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. О столкновении, реакции актера и очевидцев предприниматель рассказал корреспондентам V1.RU.
— Мы ехали по Садовому кольцу в сторону Нового Арбата, — вспоминает Роман Шрамко. — К счастью, мой приятель вовремя заметил летевший нам в бочину Jeep Grand Cherokee и успел оттормозиться. Мы начали ему сигналить, водитель еще раз ударил по тормозам, а потом резко нажал на газ. Буквально через 150–200 метров он влетел в фургон Lada. Разница в две-три секунды, и на этом асфальте лежали бы мы.
Видео: V1.RU
Спустя несколько минут после аварии на Садовом кольце москвичи уже переворачивали искореженный автомобиль и разговаривали с зажатым в нем водителем.
— Мы выскочили из машины, перебежали [дорогу]. Хотели помочь, но люди быстренько перевернули пострадавший автомобиль, — говорит Роман. — Мужчину зажало, как в консервной банке. Если честно, я даже не знаю, как он столько времени прожил после такой аварии. Ему пытались помочь многие очевидцы. Кто-то мерил пульс, девчонки говорили с ним, чтобы он не терял сознания. На самом деле нашлось много отзывчивых людей.
Михаил Ефремов, по словам свидетелей трагедии, быстро оценил состояние своей машины и шаткой походкой ушел к парапету.
— Он был в полном неадеквате — не знаю, сколько же водки в себя влил. Полнейший коматоз, — уточняет Роман. — Он еле-еле что-то говорил, смотрел на свою разбитую иномарку и что-то причитал про себя. Потом глянул на искореженную Lada и просто махнул рукой. Судя по этой ситуации, человеческого в нем мало... Убежать с места аварии он просто бы не смог. Не в том состоянии был, чтобы куда-то бегать или прятаться.
Несмотря на страшные последствия ДТП в центре Москвы, собравшиеся на месте горожане не проявляли никакой агрессии к Ефремову.
— Поймите меня правильно: какая может быть агрессия к старому и больному человеку? Он был как куренок, — вспоминает Роман Шрамко. — Конечно, неприятное зрелище. Понятно, что это заслуженный артист России, знаменитость, кумир. Я тоже постоянно смотрел в интернете ролики с ним. Буквально неделю назад мне на глаза случайно попалась новость, что за время самоизоляции он бросил пить. Якобы было не с кем разделить застолье. Оказывается, что не бросил...
Напомним, смертельная авария на Смоленской площади случилась вчера около 23:00 по московскому времени. Михаил Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу, протаранив фургон Lada. Пострадавшего водителя привезли в больницу: вскоре 57-летний курьер Сергей Захаров умер в отделении реанимации. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что Михаил Ефремов пьяным сел за руль. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Учитывая, что водитель фургона погиб, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.