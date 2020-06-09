Водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД. В ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в отделении реанимации.
Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск. На своем джипе актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. В момент аварии актер был пьян.
В отношении актера заведено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Учитывая, что водитель фургона погиб, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
Полиция установила, что в момент аварии Ефремов был в машине без пассажиров. Ранее появилась информация, что с ним якобы ехал актер Иван Стебунов, однако он это отрицает.
— В машине нас не было, мы приехали на место ДТП, сейчас все нас обвиняют, что мы были в этой машине — нас не было, иначе мы сейчас были бы в больнице, наверно. Мы приехали на место аварии с Сергеем Леонидовичем (Гармашем. — Прим. ред.), когда узнали обо всем случившемся, — объяснил Стебунов в разговоре с Mash.
У Михаила Ефремова это уже не первое серьёзное ДТП. Ранее он в центре Москвы на своём Mercedes врезался в Ford, на котором передвигались двое мужчин.