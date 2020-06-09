Водитель фургона, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД. В ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в отделении реанимации.



Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером.



ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск. На своем джипе актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. В момент аварии актер был пьян.

