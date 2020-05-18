В Ярославле утром 18 мая сгорел склад на улице 1-я Путевая, недалеко от пересечения с улицей Леваневского. Пожар вспыхнул в ночи.



— Сигнал о происшествии поступил в 3 часа 48 минут. На тушении было задействовано 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось к 8 часам 36 минутам, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.