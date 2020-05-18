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Пожаром оказалось охвачено несколько сотен квадратных метров

Пожаром оказалось охвачено несколько сотен квадратных метров

В Ярославле утром 18 мая сгорел склад на улице 1-я Путевая, недалеко от пересечения с улицей Леваневского. Пожар вспыхнул в ночи.

— Сигнал о происшествии поступил в 3 часа 48 минут. На тушении было задействовано 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось к 8 часам 36 минутам, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Арзу Гянджинский, «Ярославль LIVE» / Vk.com

У здания сгорела кровля площадью 600 квадратных метров. В группе «Ярославль LIVE» в сети «ВКонтакте» местные жители писали, что пока пожарные боролись с огнем, он успел перекинуться на соседние здания. Но в МЧС эту информацию не подтвердили.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 7 мая в пожаре в Ярославле погиб мужчина.

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