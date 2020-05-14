В Ярославле нашли тело 15-летнего подростка с газовым баллоном в кармане: что случилось

В Ярославле рядом с одним из жилых домов по проспекту Машиностроителей прохожие нашли тело 15-летнего подростка. Следователи, приехавшие на место происшествия, нашли в кармане парня газовый баллон.

— По предварительным данным, причина смерти — асфиксия от недостатка содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, — прокомментировали в следственном комитете Ярославской области. — В настоящее время следователями выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.