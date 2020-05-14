14 мая четверг
СЕЙЧАС +9°С
usd 73.58
eur 79.78
Срочно Объедение Ярославской и Костромской областей

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле нашли тело 15-летнего подростка с газовым баллоном в кармане: что случилось

В следственном комитете сказали, что парень умер от удушья

1 554
2 Обсудить

Поделиться

Следователи проводят проверку, назначены экспертизы&nbsp;

Следователи проводят проверку, назначены экспертизы 

В Ярославле рядом с одним из жилых домов по проспекту Машиностроителей прохожие нашли тело 15-летнего подростка. Следователи, приехавшие на место происшествия, нашли в кармане парня газовый баллон.

— По предварительным данным, причина смерти — асфиксия от недостатка содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, — прокомментировали в следственном комитете Ярославской области. — В настоящее время следователями выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.

По предварительным данным, подросток мог вдохнуть газ из баллона ради развлечения, что могло стать причиной дефицита кислорода. Назначенные следователями медицинская и химическая экспертизы проверят эту гипотезу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

подростокЯрославльсмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!