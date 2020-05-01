Бабуля вырывалась из рук полицейских: куда и почему её увезли

В ярославских соцсетях появилось видео, на котором трое полицейских сажают пожилую женщину в свой автомобиль. Видно, что бабуля сопротивляется, пытается вырваться, но стражи порядка оказываются сильнее. По данным очевидцев, произошло всё это в Красноперекопском районе 30 апреля. Многие подумали, что женщину наказали за то, что она нарушила правила самоизоляции.



— Она же в маске! — возмущаются в комментариях.