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Бабуля вырывалась из рук полицейских: куда и почему её увезли

В УМВД прокомментировали возмутившее ярославцев видео

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Трое полицейских насильно посадили женщину в автомобиль и увезли

Трое полицейских насильно посадили женщину в автомобиль и увезли

В ярославских соцсетях появилось видео, на котором трое полицейских сажают пожилую женщину в свой автомобиль. Видно, что бабуля сопротивляется, пытается вырваться, но стражи порядка оказываются сильнее. По данным очевидцев, произошло всё это в Красноперекопском районе 30 апреля. Многие подумали, что женщину наказали за то, что она нарушила правила самоизоляции.

— Она же в маске! — возмущаются в комментариях.

Но оказалось, что причина общения бабушки с правоохранителями совсем другая.

— К наряду патрульно-постовой службы полиции, находившемуся на маршруте патрулирования, обратились работники продуктового магазина, которые сообщили, что покупательница взяла товар и, не оплатив, ушла. Сотрудники полиции нашли женщину, она проследовала с ними в магазин, возвратила неоплаченный товар. Инцидент был исчерпан, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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бабушка и полицейские
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