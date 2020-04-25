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Сотрудники полиции всегда разбираются с обстоятельствами ДТП с участием пассажирских автобусов

Сотрудники полиции всегда разбираются с обстоятельствами ДТП с участием пассажирских автобусов

Сегодня в Ярославской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту Семибратово — Никольское. В момент происшествия в ПАЗе кроме 55-летнего водителя ехали девять пассажиров.

— Автобус съехал с дороги в кювет, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи оказали пострадавшим медицинскую помощь на месте. Двух женщин пришлось госпитализировать. Позже одну из них отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё одно ДТП произошло накануне в Ярославле — маршрутку с пассажирами протаранила легковушка. Этот момент попал на видео.

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происшествияДТПтранспорт
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