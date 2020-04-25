Сегодня в Ярославской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту Семибратово — Никольское. В момент происшествия в ПАЗе кроме 55-летнего водителя ехали девять пассажиров.



— Автобус съехал с дороги в кювет, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи оказали пострадавшим медицинскую помощь на месте. Двух женщин пришлось госпитализировать. Позже одну из них отпустили на амбулаторное лечение.

